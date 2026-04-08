Ngoại tình 08/04/2026 13:59

Tôi và vợ quen biết nhau từ nhỏ, cấp 3 đã yêu nhau, ra trường thì ổn định việc làm, kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có một tình yêu đẹp từ khi là học sinh, là vợ chồng 8 năm dài, khiến bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ

Chúng tôi đã yêu nhau 15 năm, là vợ chồng 8 năm. Sau quãng thời gian dài ở bên nhau như thế, tôi lại gánh chịu nỗi đau bị phản bội. Vợ chồng tôi từ trước đến nay ít khi chạm vào điện thoại của nhau. Một phần là vì tin tưởng, thứ hai là thể hiện sự tôn trọng với nhau. Đến một hôm, tôi chỉ vô tình cầm điện thoại của vợ lên thì thấy tin nhắn Zalo của vợ và đồng nghiệp.

Lúc đó, vợ tôi đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối nên không hề hay biết. Đó là một dòng tin nhắn không có dấu, hiện ra rồi biến mất trên màn hình nên tôi cũng không để ý. Bán tính bán nghi thế nào, đến tối khi vợ ngủ rồi thì tôi mới mở điện thoại ra xem lại thì phát hiện tin nhắn đó đã bị xóa.

Vợ tôi có sức khỏe không tốt, phải nhờ vào thụ tinh nhân tạo mới có thể mang thai. Dù tôi và cha mẹ rất mong em có thai nhưng gia đình bên vợ lại sợ sức khỏe em yếu. Tôi cũng yêu vợ nên dù trong lòng nóng vội nhưng vẫn ở cạnh an ủi, động viên vợ.

Tôi khiến vợ tự tay 'vạch áo cho người xem lưng' hành vi ngoại tình chỉ bằng đúng một câu nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi vợ tôi bảo em bị trễ kinh, que thử thai hai vạch. Em vui vẻ nói:

“Thiệt là nhiều niềm vui, mua được nhà, giờ còn có con”.

Không hiểu sao lúc đó tôi nhớ đến tin nhắn tối qua trong điện thoại của vợ, tôi nói:

“Cua được trai nữa. Đừng có mà vớ vẩn, đi làm thì đi làm thôi, cẩn thận không qua mắt được anh đâu!”.

Lúc đó, tôi thấy mặt vợ khựng lại vài giây rồi trở lại bình thường. Sau đó, tôi tìm cách vào xem tin nhắn Zalo trong điện thoại của vợ bằng máy tính bàn. Vợ tôi vừa gửi một tin nhắn cho đồng nghiệp: “Hôm qua em không trả lời tin nhắn nên anh giận à? Em không thấy tin nhắn thật mà”. Ngay sau đó, vì đề phòng, vợ tôi liền xóa đi tin nhắn này.

Khi phát hiện vợ ngoại tình khi cô ấy đang mang thai, tôi rất đau lòng. Tôi đã mong ngóng ngày làm bố này từ lâu, lại chẳng ngờ lại trải qua cảm giác bị phản bội thế này.

Vợ tôi xin lỗi, khai rằng chỉ mới nhắn tin với người đồng nghiệp kia hai tuần nay, chưa hề làm gì. Em còn lấy đứa con trong bụng ra thề. Nhưng tôi làm sao tin được nữa khi họ còn làm việc cùng nhau. Họ không nhắn tin thì có thể gặp nhau, làm gì sau lưng tôi. Còn những tin nhắn vợ tôi xóa đi, có những gì làm sao tôi biết được. Dù vậy, vợ tôi vẫn khẳng định không làm gì có lỗi với tôi, xin tôi cho cô ấy cơ hội.

Tôi rất khổ sở và không biết phải làm sao. Con tôi còn chưa ra đời, tôi cũng không muốn ly hôn vợ. Nhưng tôi cũng không còn yêu và tin vợ như trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

