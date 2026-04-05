Gã chồng "bậc thầy diễn xuất" lừa dối cả 2 gia đình suốt 7 năm trời chỉ bằng một chiêu thức đơn giản

Ngoại tình 05/04/2026 21:24

Cùng lúc đó, tôi gặp G, người phụ nữ thu hút, tươi trẻ. Từ ngay giây phút nhìn thấy cô ấy tôi đã không thể rời mắt. Cô ấy trước mắt tôi quyến rũ chẳng khác gì vợ tôi khi chưa lấy tôi.

Tôi thường được khen ngợi là người đàn ông mẫu mực. Dù sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng tôi vẫn học hành giỏi giang, vừa có công việc nhiều người mơ ước vừa giữ được vẻ bề ngoài trẻ trung.

Tôi lấy vợ là V, tôi quen biết cô ấy từ thời đi học, từ bạn thân rồi thành người yêu, vợ chồng. V luôn là người vợ đẹp người đẹp nết, giỏi vun vén gia đình. Ai nhìn vào cũng khen tôi may mắn khi lấy được V. Nhưng tôi lấy V khi vừa tốt nghiệp đại học, còn quá trẻ để gò mình vào hôn nhân. Vì thế không lâu sau thì tôi thấy bức bối.

 

V từ người bạn gái hay cười, trẻ đẹp tôi yêu giờ trở thành người vợ, người mẹ thường cau cáu, căng thẳng làm việc nhà, chăm con. Tôi đã nhiều lần cố gắng thể hiện tình yêu với cô ấy nhưng cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân ngày càng chán chường. Tôi dần không muốn trở về nhà.

Cùng lúc đó, tôi gặp G, người phụ nữ thu hút, tươi trẻ. Từ ngay giây phút nhìn thấy cô ấy tôi đã không thể rời mắt. Cô ấy trước mắt tôi quyến rũ chẳng khác gì vợ tôi khi chưa lấy tôi. Tôi và N thường nhắn tin chia sẻ với nhau. Tôi vẫn lén lút xóa dấu vết trò chuyện, còn hẹn một ngày cùng cô ấy đi chơi xa. Cũng trong lần đi chơi đó, chúng tôi đã chính thức bắt đầu mối quan hệ vụng trộm, trở thành người chồng ngoại tình.

Gã chồng 'bậc thầy diễn xuất' lừa dối cả 2 gia đình suốt 7 năm trời chỉ bằng một chiêu thức đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

G là người phụ nữ không thích lập gia đình, cô ấy chỉ thích hẹn hò. Điều này cũng một phần giúp tôi lấp liếm việc mình là đàn ông có gia đình. Chúng tôi còn có kế hoạch mua nhà cùng nhau, giữ mối quan hệ lâu năm. Những lần tôi ở bên G đều là vào những dịp công tác. Vì công việc của tôi thường phải xa nhà nhiều ngày nên cả vợ và nhân tình đều không hay biết. Và mỗi kỳ nghỉ tôi đều chia ngày ra để ở bên cả hai.

Dù G không thích kết hôn, không muốn ràng buộc mình vào hôn nhân nhưng vẫn đồng ý sinh con cho tôi. Chúng tôi có hai cậu con trai. Cùng với một trai một gái tôi có với vợ thì tôi là người bố của bốn đứa con.

Suốt 7 năm như thế tôi đã có cuộc hôn nhân với hai người phụ nữ. Dù rằng cũng nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi với những lời nói dối cùng cảm xúc hối hận, sợ hãi khi bị bắt gặp. Tôi sợ khi biết chuyện cả vợ và bồ sẽ đều bỏ tôi. Nhưng nghĩ đến chuyện mất vợ hoặc bồ thì tôi không chịu được, tôi không thể dứt khoát với một trong hai.

7 năm trôi qua cùng với bí mật chẳng ai biết này, tôi càng lớn tuổi thì càng cầu nguyện không ai phát hiện. Và nếu bị bại lộ, tôi mong 4 đứa con của tôi có thể tha thứ cho cha của nó.

Hốt hoảng nhận tin nhắn đòi tiền "chuộc chồng", vợ kéo cả dòng họ đến địa điểm hẹn rồi "ngã ngửa" trước cảnh tượng bên trong

Hốt hoảng nhận tin nhắn đòi tiền "chuộc chồng", vợ kéo cả dòng họ đến địa điểm hẹn rồi "ngã ngửa" trước cảnh tượng bên trong

Tôi vừa nghe máy, anh ta đã dọa: "Chồng cô dụ dỗ vợ tôi, hai người đang trong nhà nghỉ. Cô muốn chuộc chồng về thì cầm 20 triệu đến đây. Còn không, tôi sẽ phát trực tiếp cho nhà cô không còn mặt mũi nào nhìn ai".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ