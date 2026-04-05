Đừng ăn lá tía tô bừa bãi! Kiểm tra xem bạn có thuộc 3 nhóm người 'khắc' với loại lá này không?

Sống khỏe 05/04/2026 11:46

Lá của cây tía tô không chỉ là một loại rau xanh thêm vào bữa ăn hằng ngày mà còn là một loại thảo mộc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn thương xuyên loại rau này.

Lá tía tô là phần lá tươi hoặc đã được phơi, sấy khô của cây Tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt.), thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae). Phiến lá có lông tơ mịn, kích thước lớn dần về phía cuống và có lá đơn mọc đối. Chóp lá nhọn, rìa mịn đến răng cưa thô. Hai mặt lá thường có màu xanh lục, đôi khi mặt dưới có màu tím. Lá tía tô chủ yếu chứa tinh dầu, flavonoid, acid phenol và vitamin E.

Công dụng của lá tía tô

Giảm phiền muộn

Trong các loại thảo mộc tự nhiên được sử dụng để điều trị trầm cảm, cây tía tô cũng là một trong những thành phần quan trọng. Thật vậy, việc hít tinh dầu tía tô có thể làm giảm các triệu chứng căng thẳng và còn mang lại lợi ích chống trầm cảm.

Hiệu ứng trên hệ tim mạch

Tỷ lệ mắc bệnh tim mạch tăng cao khi có rối loạn lipid máu. Theo đó, một chế độ ăn uống có nhiều axit béo không bão hòa, đặc biệt là axit béo omega-3, có liên quan chặt chẽ đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lâu dài trong đời sống về sau. Và tác dụng này có thể thu nhận khi tiêu thụ một lượng lá tía tô nhất định trong từng ngày.

Hiệu ứng trên hệ tiêu hóa

Khoảng 20% dân số từng gặp phải các triệu chứng khó chịu về đường tiêu hóa, như đau thượng vị hay cảm giác khó chịu ở ổ bụng nói chung, đầy hơi và chậm tiêu. Lúc này, một nghiên cứu thí điểm trên 50 người tham gia khỏe mạnh đang gặp khó chịu ở đường tiêu hóa và táo bón nhẹ đã được sử dụng chiết xuất lá tía tô cho thấy kết quả cải thiện triệu chứng đáng kể so với giả dược.

Ngoài ra, những người bị hội chứng ruột kích thích và bệnh trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể thấy giảm bớt khi tiêu thụ chiết xuất lá tía tô hàng ngày.

Chống ung thư

Lá tía tô có chứa một lượng lớn luteolin. Thành phần này có bản chất tương tự như một chất chống oxy hóa flavonoid. Ngoài ra, các hợp chất triterpene và axit rosmarinic cũng có nhiều trong tía tô. Những chất này đã được nghiên cứu là có bằng chứng chống lại các tế bào ung thư tiềm ẩn trong cơ thể.

3 nhóm người nên hạn chế ăn lá tía tô

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng lá tía tô không đúng cách vẫn có thể gây tác dụng ngược. Vì vậy, những nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn loại rau này.

Người có cơ địa “nóng trong”: Tía tô có tính ấm, do đó những người thường xuyên bị nhiệt miệng, nổi mụn, táo bón hoặc mẩn ngứa nên hạn chế sử dụng để tránh làm tình trạng nặng hơn.

Người bị dị ứng với lá tía tô: Người có cơ địa nhạy cảm cũng cần thận trọng khi sử dụng lá tía tô, bởi vẫn có những trường hợp bị dị ứng nhưng không nhận ra ngay. Vì vậy, nên theo dõi phản ứng của cơ thể khi dùng lần đầu. Đồng thời, cần lựa chọn nguồn tía tô sạch, không tồn dư hóa chất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Người có bệnh dạ dày: Tía tô có thể kích thích tiết dịch dạ dày. Vì vậy, những người bị viêm loét dạ dày hoặc tá tràng nên cân nhắc trước khi sử dụng, đặc biệt là dưới dạng nước uống đậm đặc. Tía tô sẽ phát huy tốt lợi ích khi được sử dụng với liều lượng hợp lý và phù hợp với thể trạng từng người. Việc kết hợp đa dạng thực phẩm và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tía tô xanh và tía tô đỏ loại nào tốt hơn?

Tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong ẩm thực châu Á, không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Trong đó, tía tô xanh và tía tô đỏ là hai loại phổ biến nhất, mỗi loại lại mang đến những đặc tính riêng.

