Đừng chỉ coi là gia vị nấu ăn: Thứ hạt thơm nồng này là "vị thuốc quý" giúp hồi sinh cơ thể

Cây đinh hương thường được trồng để thu hoạch hoa, làm gia vị và làm thuốc trị nhiều bệnh. Bộ phận thường dùng là nụ hoa bởi nụ hoa có chứa nhiều tinh dầu. Ngoài làm gia vị, đinh hương còn được sử dụng làm thuốc điều trị một số bệnh.

Đinh hương (hay còn gọi là đinh tử hương) có tên khoa học là Syzygium aromaticum, thuộc họ đào kim nương (Myrtaceae). Đây là loại cây gỗ, có chiều cao khoảng 20m, thuộc họ Đào kim nương (Myrtaceae). Sở dĩ cây có tên đinh hương là do hoa khi thu hoạch và phơi khô có hình dáng giống cái đinh và có mùi thơm nên được gọi với tên như vậy. Cây đinh hương có nguồn gốc từ Indonesia và được dùng làm gia vị trong nhiều nền văn hóa ẩm thực.

Đinh hương được ví như một loại "kháng sinh tự nhiên" nhờ khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại như E. coli và Staphylococcus. Các hợp chất trong đinh hương không chỉ tấn công vi khuẩn mà còn giúp giảm các phản ứng viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt có lợi cho những người đang gặp các vấn đề về đường hô hấp, giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ điều trị các tình trạng viêm nhiễm nhẹ.

Bảo vệ và tăng cường chức năng gan

Các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy Eugenol trong đinh hương có khả năng hỗ trợ giải độc gan và giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Hợp chất này giúp đảo ngược các dấu hiệu của xơ gan và giảm stress oxy hóa tại gan. Tuy nhiên, vì đặc tính rất mạnh, bạn chỉ nên sử dụng đinh hương với liều lượng vừa phải để đạt được hiệu quả bảo vệ gan tốt nhất mà không gây tác dụng ngược.

Kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả

Đinh hương chứa các hợp chất giúp thúc đẩy sản xuất insulin và cải thiện chức năng của các tế bào sản xuất insulin trong cơ thể. Đối với những người đang kiểm soát đường huyết hoặc có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2, việc sử dụng đinh hương giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển đường từ máu vào tế bào diễn ra hiệu quả hơn. Đây là một liệu pháp hỗ trợ tự nhiên tuyệt vời bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Loãng xương là vấn đề phổ biến ở người trưởng thành, và đinh hương có thể giúp ích nhờ hàm lượng mangan dồi dào. Mangan là một khoáng chất đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành xương và duy trì mật độ xương ổn định. Kết hợp đinh hương vào thực đơn không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi các mô xương bị tổn thương, giảm nguy cơ gãy xương ở người lớn tuổi.

Cách dùng đinh hương để nấu ăn

Trong việc chế biến món ăn, đinh hương thường được dùng dưới dạng bột và tinh dầu. Chẳng hạn ở các nước phương Tây như Anh, Pháp, đinh hương được dùng để làm tăng mùi vị cho các món súp gà, salad, làm bánh hoặc cho vào cà phê để tạo mùi thơm. Đặc biệt, tương tự với Indonesia, đinh hương ở Châu Âu còn được dùng trong việc chế tạo cần sa và một số chất kích thích khác.

Ở các nước Châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,... đinh hương được sử dụng như một gia vị trong việc chế biến các món ăn mặn. Nếu là một người đam mê ăn uống và nấu nướng, thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ biết rằng đinh hương là một thành phần không thể thiếu để tạo nên bột ngũ vị hương. Từ đó chế biến ra các món ăn có hương thơm đậm mùi và đậm vị như phở, cà ri bò, BBQ,...

Ngoài ra, với đặc tính nóng ấm và ngọt nhẹ, đinh hương có thể kết hợp với một số nguyên liệu khác như quế, hoa hồi, vanila, rượu, cam thảo,... để tạo nên những loại thức uống tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đinh hương không được kết hợp với nghệ vì đặc tính không phù hợp.