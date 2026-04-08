Dứa là "vị thuốc quý" cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời

Dinh dưỡng 08/04/2026 17:00

Dứa là loại trái cây quen thuộc, không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, với 5 nhóm người nên ăn nhiều dứa để tăng sức khỏe mỗi ngày.

Dứa không chỉ là loại trái cây có vị ngon dễ ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa vitamin C, mangan cùng các enzyme có lợi, dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài ra, loại quả này còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn sau phẫu thuật. Việc bổ sung dứa vào thực đơn hằng ngày cũng góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 nhóm người nên ăn dứa 

Người tiêu hóa kém

Nhờ hàm lượng enzyme bromelain đặc trưng, dứa là "trợ thủ" đắc lực cho những người hay bị đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu hóa kém sau các bữa ăn giàu đạm. Bromelain hoạt động như một protease, giúp phân cắt các phân tử protein cứng đầu thành các acid amin dễ hấp thụ. Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc người cao tuổi thường xuyên gặp chứng táo bón cũng nên ăn dứa một cách phù hợp để tận dụng lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột và làm sạch hệ thống tiêu hóa.

Viêm khớp và đau nhức xương khớp

Với đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, dứa được ví như một phương thuốc tự nhiên với người đau khớp. Bromelain trong dứa giúp giảm thiểu tình trạng sưng tấy và viêm nhiễm tại các ổ khớp. Những người bị viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa cột sống thắt lưng nếu bổ sung dứa vào thực đơn hàng ngày có thể cảm thấy các cơn đau dịu đi đáng kể, hỗ trợ tăng cường khả năng vận động mà không quá phụ thuộc vào các loại thuốc giảm đau thông thường.

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật hoặc chấn thương

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng bromelain có khả năng làm giảm thời gian hồi phục, giảm bầm tím, sưng tấy và đau sau các thủ thuật nha khoa hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, những vận động viên hoặc người tập thể dục cường độ cao cũng thuộc nhóm nên ăn dứa. Sau khi tập luyện, dứa không chỉ cung cấp lượng carbohydrate cần thiết để tái tạo năng lượng mà còn giúp giảm viêm cơ, hỗ trợ các mô tổn thương lành lại nhanh hơn.

Hệ miễn dịch yếu hoặc hay mắc bệnh hô hấp

Dứa là nguồn cung cấp vitamin C cực kỳ dồi dào (đáp ứng gần 90% nhu cầu hàng ngày chỉ với một cốc nhỏ). Nhóm người dễ bị cảm lạnh, viêm xoang hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nên ăn dứa để củng cố hàng rào miễn dịch. Sự kết hợp giữa vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào và giảm nhẹ các triệu chứng viêm nhiễm ở vùng mũi họng.

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, dứa là lựa chọn lý tưởng cho những người đang thực hiện chế độ giảm cân. Cảm giác no lâu từ chất xơ giúp hạn chế cơn thèm ăn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid và acid phenolic trong dứa còn giúp bảo vệ thành mạch, hỗ trợ giảm cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch và ổn định huyết áp cho người trung niên, người cao tuổi.

Lưu ý quan trọng khi ăn dứa

Bên cạnh ăn dứa với lượng hợp lý, mọi người nên lưu ý một số yếu tố quan trọng như sau:

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  •  Người mắc bệnh tiểu đường hay cao huyết áp nên hạn chế ăn dứa.
  • Những đối tượng đang mắc viêm da cơ địa và dạ dày không nên ăn dứa
  • Tránh ăn dứa xanh vì có thể gây ra tình trạng tiêu chảy, đau dạ dày, không tốt cho sức khỏe.
  • Chỉ nên ăn dứa khi no, tránh ăn dứa khi đói vì tính axit của dứa sẽ gây ảnh hưởng xấu tới dạ dày.
  • Trước khi ăn dứa cần rửa sạch, cắt bỏ hết vỏ và mắt dứa.
  • Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn dứa vì loại quả này có thể gây co bóp tử cung, ảnh hưởng tới thai nhi.
5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Quả dứa (hay còn gọi quả thơm hay khóm) chứa nhiều khoáng chất có thể giúp phòng ngừa ung thư, giảm viêm khớp, ngăn ngừa các bệnh về mắt do lão hóa… và nhiều công dụng khác mà không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   quả dứa công dụng của quả dứa dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đang chèo thuyền, người dân bắt gặp sinh vật "bí ẩn" trông giống như một con cá sấu bơi trên biển

Video 35 phút trước
Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lao như tên bắn trên đường, ô tô con bị xe tải đâm trúng khiến 3 người bị thương

Lao như tên bắn trên đường, ô tô con bị xe tải đâm trúng khiến 3 người bị thương

Video 1 giờ 35 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Con trai ngoại tình mẹ chồng vẫn lặng thinh, ngày tôi dọn đồ rời đi bà đưa gói nhỏ rồi nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Con trai ngoại tình mẹ chồng vẫn lặng thinh, ngày tôi dọn đồ rời đi bà đưa gói nhỏ rồi nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nổ xe bồn chở nhiên liệu, ngọn lửa "nuốt chửng" cây cầu lớn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương

Nổ xe bồn chở nhiên liệu, ngọn lửa "nuốt chửng" cây cầu lớn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương

Video 2 giờ 35 phút trước
Giá xăng dầu đồng loạt giảm đến 2.000 đồng một lít trong chiều 8/4/2026

Giá xăng dầu đồng loạt giảm đến 2.000 đồng một lít trong chiều 8/4/2026

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn có nằm trong danh sách "đại kỵ" với quả ổi? Xem ngay để bảo vệ sức khỏe cả nhà

Bạn có nằm trong danh sách "đại kỵ" với quả ổi? Xem ngay để bảo vệ sức khỏe cả nhà

Nước mía giải nhiệt rất tốt, nhưng 5 nhóm người sau đây càng uống càng khiến bệnh tình thêm trầm trọng

Nước mía giải nhiệt rất tốt, nhưng 5 nhóm người sau đây càng uống càng khiến bệnh tình thêm trầm trọng

Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích "vàng" khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim

Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích "vàng" khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim

Bạn có đang "thanh lọc" hay "đầu độc" cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên

Bạn có đang "thanh lọc" hay "đầu độc" cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã