Dứa là "vị thuốc quý" cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời

Dinh dưỡng 08/04/2026 17:00

Dứa là loại trái cây quen thuộc, không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, với 5 nhóm người nên ăn nhiều dứa để tăng sức khỏe mỗi ngày.

Dứa không chỉ là loại trái cây có vị ngon dễ ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa vitamin C, mangan cùng các enzyme có lợi, dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài ra, loại quả này còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn sau phẫu thuật. Việc bổ sung dứa vào thực đơn hằng ngày cũng góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 nhóm người nên ăn dứa 

Người tiêu hóa kém

Nhờ hàm lượng enzyme bromelain đặc trưng, dứa là "trợ thủ" đắc lực cho những người hay bị đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu hóa kém sau các bữa ăn giàu đạm. Bromelain hoạt động như một protease, giúp phân cắt các phân tử protein cứng đầu thành các acid amin dễ hấp thụ. Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc người cao tuổi thường xuyên gặp chứng táo bón cũng nên ăn dứa một cách phù hợp để tận dụng lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột và làm sạch hệ thống tiêu hóa.

Viêm khớp và đau nhức xương khớp

Với đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, dứa được ví như một phương thuốc tự nhiên với người đau khớp. Bromelain trong dứa giúp giảm thiểu tình trạng sưng tấy và viêm nhiễm tại các ổ khớp. Những người bị viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa cột sống thắt lưng nếu bổ sung dứa vào thực đơn hàng ngày có thể cảm thấy các cơn đau dịu đi đáng kể, hỗ trợ tăng cường khả năng vận động mà không quá phụ thuộc vào các loại thuốc giảm đau thông thường.

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật hoặc chấn thương

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng bromelain có khả năng làm giảm thời gian hồi phục, giảm bầm tím, sưng tấy và đau sau các thủ thuật nha khoa hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, những vận động viên hoặc người tập thể dục cường độ cao cũng thuộc nhóm nên ăn dứa. Sau khi tập luyện, dứa không chỉ cung cấp lượng carbohydrate cần thiết để tái tạo năng lượng mà còn giúp giảm viêm cơ, hỗ trợ các mô tổn thương lành lại nhanh hơn.

Hệ miễn dịch yếu hoặc hay mắc bệnh hô hấp

Dứa là nguồn cung cấp vitamin C cực kỳ dồi dào (đáp ứng gần 90% nhu cầu hàng ngày chỉ với một cốc nhỏ). Nhóm người dễ bị cảm lạnh, viêm xoang hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nên ăn dứa để củng cố hàng rào miễn dịch. Sự kết hợp giữa vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào và giảm nhẹ các triệu chứng viêm nhiễm ở vùng mũi họng.

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, dứa là lựa chọn lý tưởng cho những người đang thực hiện chế độ giảm cân. Cảm giác no lâu từ chất xơ giúp hạn chế cơn thèm ăn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid và acid phenolic trong dứa còn giúp bảo vệ thành mạch, hỗ trợ giảm cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch và ổn định huyết áp cho người trung niên, người cao tuổi.

Lưu ý quan trọng khi ăn dứa

Bên cạnh ăn dứa với lượng hợp lý, mọi người nên lưu ý một số yếu tố quan trọng như sau:

Dứa là 'vị thuốc quý' cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  •  Người mắc bệnh tiểu đường hay cao huyết áp nên hạn chế ăn dứa.
  • Những đối tượng đang mắc viêm da cơ địa và dạ dày không nên ăn dứa
  • Tránh ăn dứa xanh vì có thể gây ra tình trạng tiêu chảy, đau dạ dày, không tốt cho sức khỏe.
  • Chỉ nên ăn dứa khi no, tránh ăn dứa khi đói vì tính axit của dứa sẽ gây ảnh hưởng xấu tới dạ dày.
  • Trước khi ăn dứa cần rửa sạch, cắt bỏ hết vỏ và mắt dứa.
  • Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn dứa vì loại quả này có thể gây co bóp tử cung, ảnh hưởng tới thai nhi.
5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Quả dứa (hay còn gọi quả thơm hay khóm) chứa nhiều khoáng chất có thể giúp phòng ngừa ung thư, giảm viêm khớp, ngăn ngừa các bệnh về mắt do lão hóa… và nhiều công dụng khác mà không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   quả dứa công dụng của quả dứa dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này