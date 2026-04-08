Dứa là "vị thuốc quý" cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời

Dứa không chỉ là loại trái cây có vị ngon dễ ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa vitamin C, mangan cùng các enzyme có lợi, dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài ra, loại quả này còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn sau phẫu thuật. Việc bổ sung dứa vào thực đơn hằng ngày cũng góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Nhờ hàm lượng enzyme bromelain đặc trưng, dứa là "trợ thủ" đắc lực cho những người hay bị đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu hóa kém sau các bữa ăn giàu đạm. Bromelain hoạt động như một protease, giúp phân cắt các phân tử protein cứng đầu thành các acid amin dễ hấp thụ. Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc người cao tuổi thường xuyên gặp chứng táo bón cũng nên ăn dứa một cách phù hợp để tận dụng lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột và làm sạch hệ thống tiêu hóa.

Viêm khớp và đau nhức xương khớp

Với đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, dứa được ví như một phương thuốc tự nhiên với người đau khớp. Bromelain trong dứa giúp giảm thiểu tình trạng sưng tấy và viêm nhiễm tại các ổ khớp. Những người bị viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa cột sống thắt lưng nếu bổ sung dứa vào thực đơn hàng ngày có thể cảm thấy các cơn đau dịu đi đáng kể, hỗ trợ tăng cường khả năng vận động mà không quá phụ thuộc vào các loại thuốc giảm đau thông thường.

Trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật hoặc chấn thương

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng bromelain có khả năng làm giảm thời gian hồi phục, giảm bầm tím, sưng tấy và đau sau các thủ thuật nha khoa hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, những vận động viên hoặc người tập thể dục cường độ cao cũng thuộc nhóm nên ăn dứa. Sau khi tập luyện, dứa không chỉ cung cấp lượng carbohydrate cần thiết để tái tạo năng lượng mà còn giúp giảm viêm cơ, hỗ trợ các mô tổn thương lành lại nhanh hơn.

Hệ miễn dịch yếu hoặc hay mắc bệnh hô hấp

Dứa là nguồn cung cấp vitamin C cực kỳ dồi dào (đáp ứng gần 90% nhu cầu hàng ngày chỉ với một cốc nhỏ). Nhóm người dễ bị cảm lạnh, viêm xoang hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nên ăn dứa để củng cố hàng rào miễn dịch. Sự kết hợp giữa vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào và giảm nhẹ các triệu chứng viêm nhiễm ở vùng mũi họng.

Kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, dứa là lựa chọn lý tưởng cho những người đang thực hiện chế độ giảm cân. Cảm giác no lâu từ chất xơ giúp hạn chế cơn thèm ăn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid và acid phenolic trong dứa còn giúp bảo vệ thành mạch, hỗ trợ giảm cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch và ổn định huyết áp cho người trung niên, người cao tuổi.

Lưu ý quan trọng khi ăn dứa

Bên cạnh ăn dứa với lượng hợp lý, mọi người nên lưu ý một số yếu tố quan trọng như sau:

