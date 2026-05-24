Lưu Hiểu Khánh nêu quan điểm 'chung thủy suốt đời là điều đáng tiếc'

Lưu Hiểu Khánh cho rằng mối quan hệ bên nhau trọn đời không dễ đạt được, cũng không hẳn là điều đáng theo đuổi.

Lưu Hiểu Khánh góp mặt trong show Có hẹn cùng Lỗ Dự để chia sẻ quan điểm tình yêu, hôn nhân. Khi được hỏi liệu có tin vào tình yêu vĩnh cửu không, diễn viên từng trải qua ba đời chồng nói: "Yêu một người từ đầu đến cuối chắc là... không dễ đâu. Bạn tôi có người như vậy, nhưng tôi lại thấy họ thật đáng thương, tại sao chỉ có đúng một người thôi chứ?".

MC Lỗ Dự bật cười phản bác: "Nếu hai người thật sự rất hợp nhau, cả đời bên nhau vẫn nên là một tình cảm đẹp chứ?". Đáp lại, Lưu Hiểu Khánh nói: "Không, tình cảm đẹp sẽ không còn nữa, chỉ còn thói quen ở lại thôi, cuối cùng quan hệ đó biến thành tình thân".

Lỗ Dự cho rằng chỉ cần đôi bên chung thủy, không phản bội, dù tình yêu biến thành tình thân cũng đáng để trân trọng. Ngược lại, Lưu Hiểu Khánh quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận bản thân.

Bà thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ hôn nhân là hai người bạn tốt tự nguyện ở bên nhau theo kiểu độc quyền. Tuy nhiên, xét từ quỹ đạo cuộc sống cá nhân thì sẽ đơn điệu hơn một chút". Bà không đồng tình việc xem "một đời một người" là tiêu chuẩn duy nhất, cho rằng điều đó có thể mang lại đau khổ, đồng thời nhấn mạnh phụ nữ nên tránh tự hao tổn tinh thần vì những quan niệm thế tục.

Lưu Hiểu Khánh cũng cho biết năm xưa chính bà chủ động chọn không sinh con: "Đứa trẻ có cuộc đời riêng, nó không thuộc về bạn. Còn cuộc đời tôi thì phải giống như kính vạn hoa vậy, trước tiên phải sống tốt cho chính mình".

Đáp lại quan điểm cho rằng "tuổi già không cần lao động miệt mài như Lưu Hiểu Khánh", diễn viên nói: "Bạn không hiểu đâu, vì bạn còn quá trẻ. Có lẽ bạn chưa từng tận mắt nhìn thấy những tác phẩm kinh điển nhất thế giới, nên không biết chúng tinh xảo đến mức nào. Nếu bỏ lỡ chúng, rất có thể sau này bạn sẽ không còn cơ hội nữa".

Sau cùng, diễn viên tự đúc kết: "Những gì tôi mất đi đều có cái giá của nó nhưng những gì tôi đạt được thì vô giá. Hôm nay, tôi rất minh mẫn, hạnh phúc, khỏe mạnh và biết phân biệt đúng sai".

Chia sẻ của Lưu Hiểu Khánh vấp nhiều phản đối của khán giả. Hashtag liên quan tới Lưu Hiểu Khánh trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội, với nhiều phản biện.

Không ít ý kiến trên Sinchew, Weibo nói quan điểm của Lưu Hiểu Khánh "quá tiêu cực về tình yêu", "suy nghĩ độc đoán". Ngược lại, nhiều người bênh vực Hiểu Khánh, cho rằng bà "trải đời".

Một tài khoản mang tên Mèo mặc áo caro viết: "Trong cuộc sống, mỗi người nên có tư duy độc lập, khoan dung với ý kiến và quan điểm của người khác và biết yêu hay ghét. Nếu bạn không thể làm được điều gì đó, không có nghĩa là bạn sai".