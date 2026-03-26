Một tài khoản mạng đăng tải thông tin sai lệch về việc Lưu Hiểu Khánh qua đời kèm hình ảnh cũ. Thực tế, đây là hình ảnh từng bị hiểu nhầm từ năm trước, khi nữ diễn viên chỉ đang đi bơi tại Hoành Điếm (Trung Quốc) và đã trực tiếp đính chính.

Mới đây, một tài khoản mạng đăng tải thông tin Lưu Hiểu Khánh qua đời tại hồ bơi. Tuy nhiên, hình ảnh kèm theo thực chất là từ tin đồn sai lệch hồi tháng 6 năm ngoái, khi nữ diễn viên đã trực tiếp lên tiếng đính chính rằng mình chỉ đang đi bơi tại Hoành Điếm.

Trước làn sóng lan truyền, ngày 25/3, Lưu Hiểu Khánh đăng bài phản hồi: “Vừa rồi, tôi lại thấy tin mình qua đời. Đây là dự báo giết người sao? Mong tôi chết đến vậy à?”. Đồng thời, bà cũng trích lại câu: “cùng chung một gốc sinh ra, sao nỡ vội vàng giày vò nhau”, khiến khán giả tò mò.

Không dừng lại, Lưu Hiểu Khánh sau đó tiếp tục đăng ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với bạn bè để làm bằng chứng, chỉ đích danh người tung tin đồn về cái chết của mình là cháu ruột. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn cho biết bản thân bị vu cáo căn nhà đã sinh sống hàng chục năm là công trình xây dựng trái phép; người này lấy danh nghĩa tố cáo để thúc giục cơ quan chức năng vào cuộc, phát tán thông tin sai lệch.

Liên quan đến vấn đề gia đình, Lưu Hiểu Khánh hiện từ chối bình luận. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng bà và em gái đã rạn nứt quan hệ trong thời gian dài, được cho là xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích.

Phía người thân của nữ diễn viên từng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến tranh chấp tài sản. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân “không có gia đình”.

Vấn đề thừa kế và mâu thuẫn gia đình của Lưu Hiểu Khánh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến năm ngoái, nữ diễn viên thừa nhận chưa từng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ phía gia đình em gái và cháu ruột.

Lưu Hiểu Khánh cũng tuyên bố sau khi qua đời, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho các tổ chức phát triển điện ảnh Trung Quốc, thay vì để lại cho người thân. Hiện cha mẹ bà đã qua đời, bà còn em gái và cháu trai.

Lưu Hiểu Khánh bị tố xây dựng biệt thự trái phép, công trình này đến nay vẫn chưa được xử lý Ngày 18/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh vướng tranh cãi liên quan đến căn biệt thự “Vườn Hoa Hồng” tại quận Xương Bình, Bắc Kinh khi bị phát hiện xây dựng trái phép với quy mô lớn.

