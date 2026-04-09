Đắk Lắk: Đâm vào sợi dây căng ngang đường, chú rể gặp nạn trong ngày cưới

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 7/4 tại thôn 8B, xã Ea Hiao. Thời điểm này, nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường thì vướng phải sợi dây nối giữa hai xe tải chở vật liệu xây dựng đang kéo qua đường. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị trầy xước và được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ak-lak-am-vao-soi-day-cang-ngang-uong-chu-re-gap-nan-trong-ngay-cuoi-757390.html