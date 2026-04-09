Người đàn ông 58 tuổi cho nổ tung nhà người yêu để trả thù sau khi bị đuổi ra khỏi nhà và cái kết

Đoạn video gây sốc do Sở Cảnh sát Derbyshire công bố đã ghi lại khoảnh khắc mặt tiền ngôi nhà bị thổi bay ra đường. Vụ nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngôi nhà và hai tòa nhà lân cận, khiến chúng phải bị phá dỡ. Solway, 58 tuổi, đã bị kết án 11 năm tù sau khi cho nổ tung căn nhà liền kề bằng cách rò rỉ khí gas từ một đường ống.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

