Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Sao quốc tế 08/10/2026 16:21

Mới đây, Lâm Tâm Như chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi cùng mẹ ruột và các thành viên ê-kíp sau khi tham dự Tuần lễ thời trang Milan. Rời xa những sự kiện với lịch trình bận rộn, nữ diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và bạn bè.

Trong chuyến đi, Lâm Tâm Như ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, thưởng thức các món tráng miệng và dành thời gian cho những buổi trà chiều. Nữ diễn viên cũng liên tục ghi lại hình ảnh bằng những bức selfie giản dị. Không diện trang phục cầu kỳ, cô lựa chọn áo phông, mũ lưỡi trai và phong cách năng động, thoải mái.

Ở tuổi ngoài 40, Lâm Tâm Như vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung. Qua những bức ảnh đời thường, nữ diễn viên cho thấy thần thái tươi tắn, rạng rỡ dù không cần trang điểm hay phục sức quá cầu kỳ.

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ - Ảnh 1

Tuy nhiên, nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất trong loạt ảnh lần này lại là mẹ ruột của Lâm Tâm Như. Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ hình ảnh mẹ trên trang cá nhân nên những khoảnh khắc hai mẹ con cùng xuất hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhiều người nhận xét Lâm Tâm Như và mẹ có những đường nét khá tương đồng. Đặc biệt, má lúm đồng tiền của hai mẹ con trở thành chi tiết được chú ý. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên đã thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, góp phần tạo nên diện mạo trẻ trung và phúc hậu của cô.

Dù đã ngoài 60 tuổi, mẹ Lâm Tâm Như vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, phúc hậu. Trong những bức ảnh chụp cùng con gái, bà luôn nở nụ cười rạng rỡ và thể hiện phong thái thoải mái. Hình ảnh này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ - Ảnh 2

Bên cạnh thời gian dành cho mẹ, Lâm Tâm Như còn gặp gỡ những người bạn thân thiết trong chuyến đi, trong đó có Thư Kỳ và Hồng Kim Bảo. Loạt ảnh cho thấy cuộc sống của nữ diễn viên phía sau những sự kiện hào nhoáng khá giản dị và gần gũi.

Sự xuất hiện hiếm hoi của mẹ ruột cũng giúp khán giả có thêm một góc nhìn khác về Lâm Tâm Như. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, nữ diễn viên còn cho thấy mối quan hệ gắn bó với mẹ. Những khoảnh khắc đời thường, không sắp đặt vì thế nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

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