Theo Sohu, các bác sĩ cho biết có 3 thói quen xấu của các quý ông vào buổi sáng chẳng những gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn khiến tế bào ung thư dễ dàng tấn công cơ thể.

Trong cuộc sống, nhiều người đàn ông mắc phải một số thói quen không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe như uống rượu, hút thuốc. Những thói quen này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể nhưng họ lại không biết hoặc cố tình không quan tâm đến.

Ngoài việc gây tổn thương gan và thận, thói quen nhịn tiểu còn tăng khả năng viêm bàng quang. Đặc biệt với nam giới, lượng nước tiểu tích tụ sẽ kích thích trực tiếp lên niêm mạc bàng quang. Chúng ta đều biết cơ thể bài tiết chất thải và chất độc thông qua nước tiểu. Nếu các chất có hại này được tích trữ trong bàng quang một thời gian dài và liên tục sẽ dẫn đến viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, nếu duy trì thói quen xấu này trong một thời gian dài sẽ khiến các tế bào ung thư tấn công cơ thể. Chính vì vậy những ai có thói quen nhịn tiểu vào buổi sáng cần phải thay đổi ngay để đảm bảo sức khỏe.

Hút thuốc vào buổi sáng

Những người hút thuốc ngay sau khi ngủ dậy có hàm lượng độc tố trong cơ thể cao hơn những người khác rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều quý ông có thói quen vừa ngủ dậy đã cầm ngay điếu thuốc vì cho rằng điều này sẽ khiến tinh thần sảng khoái và minh mẫn hơn. Thế nhưng họ không biết rằng hút thuốc thời điểm này sẽ gây tác hại gấp đôi so với những lúc khác. Một nghiên cứu phát hiện những người hút thuốc trong vòng nửa tiếng sau khi ngủ dậy có nồng độ nicôtin và hàm lượng độc tố trong cơ thể cao hơn những người khác rất nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan, ung thư phổi và nhiều căn bệnh khác.

Uống trà đặc vào buổi sáng

Uống trà đặc vào buổi sáng cũng là một thói quen không tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nồng độ caffeine và theophylline trong trà đặc quá cao làm tăng tình trạng hưng phấn của hệ thần kinh trung ương dẫn đến nhu động dạ dày tăng, làm tăng axit dạ dày, kích thích niêm mạc và dễ gây viêm loét dạ dày. Nếu thói quen này kéo dài, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương và không kịp hồi phục dẫn đến ung thư dạ dày. Do đó những ai thích uống trà đặc vào buổi sáng cần phải thay đổi thói quen để bảo vệ dạ dày tránh xa sự tấn công của tế bào ung thư.