Một cặp vợ chồng tại Trung Quốc vừa phát hiện bị bệnh ung thư phổi trong cùng một ngày, làm dấy lên nghi vấn ung thư cũng là bệnh truyền nhiễm.

Theo thông tin trên Sohu, vợ chồng ông Hà cùng lớn lên tại một làng quê nhỏ. Bình thường sức khỏe của cả hai rất tốt, ít khi bị cảm vặt. Năm nay ông Hà đã 74 tuổi còn bà vợ 68 tuổi. Tháng 10/2019, con trai ông Hà sắp xếp cho bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện tại một bệnh viện ở Quảng Châu. Thật không ngờ, trong lần kiểm tra này bác sĩ phát hiện trong phổi của hai vợ chồng đều có khối u. Hai vợ chồng ông Hà bất ngờ phát hiện bị ung thư phổi trong cùng một ngày - Ảnh minh họa: Internet Đối với hai người rất ít khi bị bệnh thì đây là điều không thể tin nổi. Người con trai tiếp tục đưa bố mẹ đến Bệnh viện Y khoa Quảng Châu để tiến hành xét nghiệm sâu hơn. Sau khi xem kết quả chụp CT, chủ nhiệm Lý Thụ Bản phán đoán sơ bộ vợ chồng ông Hà bị ung thư phổi ác tính và đề nghị tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Kết hôn đã 47 năm, sống với nhau rất hòa thuận, vợ chồng ông Hà quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật cùng nhau.

Ngày 11/11, cả hai cùng nhập viện. Theo sắp xếp của bác sĩ Lý, vợ chồng ông Hà được ở cùng một phòng trong bệnh viện để có thể chuyện trò và chăm sóc lẫn nhau. Sau khi đã thống nhất phương án phẫu thuật, bác sĩ cho biết vợ chồng ông Hà sẽ phẫu thuật cùng một ngày nhưng tiến hành lần lượt người trước người sau. Vợ chồng ông Hà được phẫu thuật trong cùng một ngày - Ảnh minh họa: Internet 8h sáng ngày 13/11 ông Hà được đưa vào phòng phẫu thuật. Do thời trẻ ông Hà có một thời gian dài hút thuốc nên khối u tương đối lớn. Trước khi phẫu thuật bác sĩ cũng chia sẻ rằng ca phẫu thuật này sẽ phức tạp hơn ca của bà Hà. Rất may hai vợ chồng ông Hà đều bị ung thư phổi giai đoạn đầu nên khả năng chữa trị khá cao.

Sau khi sự việc này được công bố, rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao vợ chồng ông Hà cùng mắc ung thư phổi? Phải chăng ung thư phổi có tính truyền nhiễm? Trước thắc mắc này, bác sĩ Lý Thụ Bản đã lên tiếng giải thích. Theo ông, trường hợp cả hai vợ chồng cùng mắc ung thư phổi không phải hiếm gặp. Ung thư phổi cũng không phải là căn bệnh có tính truyền nhiễm. Theo giải thích của bác sĩ Lý, những thói quen hàng ngày của vợ chồng cũng ảnh hưởng đến lối sống và sức khỏe của nhau. Nếu một trong hai người có những thói quen không lành mạnh thì người còn lại cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ung thư phổi không có tính truyền nhiễm nhưng những thói quen không lành mạnh sẽ khiến cả hai vợ chồng cùng mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet Trong trường hợp này, ông Hà có tiền sử hút thuốc lá trong nhiều năm nên sức khỏe của vợ ông cũng bị ảnh hưởng. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người mắc ung thư phổi đều có liên quan mật thiết với thuốc lá. Theo một thống kê, cứ 10 người đàn ông bị ung thư phổi sẽ có 9 người có tiền sử hút thuốc lá. Hơn 50% số phụ nữ mắc ung thư phổi là do chịu ảnh hưởng khói thuốc từ người bên cạnh. Do đó, bác sĩ khuyến cáo hãy bỏ ngay thói quen hút thuốc lá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và những người xung quanh.

Ước nguyện đóng băng cơ thể để được hồi sinh cùng nhau của vợ chồng người phụ nữ mắc ung thư phổi Với mong ước sẽ được hồi sinh khi khoa học phát triển hơn, người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối đã lựa chọn hình thức đông lạnh cơ thể.

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