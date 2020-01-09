Với mong ước sẽ được hồi sinh khi khoa học phát triển hơn, người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối đã lựa chọn hình thức đông lạnh cơ thể.
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Trong một chương trình truyền hình mới đây, ông Quế Quân Dân, 49 tuổi (Trung Quốc) cho biết tháng 5/2015, vợ ông - bà Triển Văn Liên được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau đó bà Triển bắt đầu tiến hành điều trị. Đến tháng 12/2016, bệnh ung thư di căn, tiên lượng xấu.
Trong quá trình điều trị, vợ chồng bà Triển đã được bác sĩ tư vấn về vấn đề đông lạnh cơ thể để sau này có cơ hội hồi sinh khi khoa học phát triển hơn. Ông Quế đã đăng ký để vợ mình trở thành người đầu tiên được tiến hành đông lạnh cơ thể tại Trung Quốc. Ngày 8/5/2017, bà Triển qua đời ở tuổi 49 tại một bệnh viện. Xác bệnh nhân được đông lạnh ngay sau khi qua đời. Quá trình đông lạnh xác kéo dài 55 tiếng đồng hồ và có sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia hàng đầu Trung Quốc và quốc tế.
Theo Sohu, hiện nay đông lạnh xác vẫn chỉ là một phương pháp thử nghiệm với mong muốn bảo quản cơ thể và các tế bào. Người ta hy vọng trong tương lai, y học phát triển sẽ có thể giúp hồi sinh người chết. Sau khi tiến hành mọi công đoạn, thi thể bà Triển được đông lạnh và bảo quản trong một môi trường đặc biệt với nhiệt độ -190 độ C. Ông Quế hy vọng trong tương lai, vợ mình sẽ được tỉnh lại.
Câu chuyện của ông Quế gây xúc động cho rất nhiều người. Bản thân ông Quế cũng đã đăng ký trở thành người hiến xác cho công trình nghiên cứu này sau khi qua đời. Ông mong muốn khoa học tương lai sẽ có cách hồi sinh người chết. Như vậy, ông và vợ sẽ có cơ hội được sống lại cùng nhau.