Trong một chương trình truyền hình mới đây, ông Quế Quân Dân, 49 tuổi (Trung Quốc) cho biết tháng 5/2015, vợ ông - bà Triển Văn Liên được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau đó bà Triển bắt đầu tiến hành điều trị. Đến tháng 12/2016, bệnh ung thư di căn, tiên lượng xấu.

Bà Triển Văn Liên được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vào năm 2015 - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình điều trị, vợ chồng bà Triển đã được bác sĩ tư vấn về vấn đề đông lạnh cơ thể để sau này có cơ hội hồi sinh khi khoa học phát triển hơn. Ông Quế đã đăng ký để vợ mình trở thành người đầu tiên được tiến hành đông lạnh cơ thể tại Trung Quốc. Ngày 8/5/2017, bà Triển qua đời ở tuổi 49 tại một bệnh viện. Xác bệnh nhân được đông lạnh ngay sau khi qua đời. Quá trình đông lạnh xác kéo dài 55 tiếng đồng hồ và có sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia hàng đầu Trung Quốc và quốc tế.