Việc một quan chức chống dịch Covid-19 tại Hàn Quốc nhảy sông tự sát khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
- 4 gia đình nhiễm Covid-19 khi tham gia đám cưới, nhà trai vẫn quyết không cung cấp danh sách khách mời cho cơ quan chức năng
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Những ngày qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ngày một phức tạp. Sau Trung Quốc, hiện Hàn Quốc trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới. Sự bùng phát nhanh chóng của dịch bệnh khiến chính phủ Hàn Quốc phải có những biện pháp mạnh tay để khống chế.
Trong lúc chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng lấy danh sách các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa đồng thời tuyên bố sẽ xét nghiệm virus Corona với mọi tín đồ thì một quan chức chống dịch của Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19 thừa nhận là thành viên của giáo phái này.
Ở một diễn biến khác, theo Sina, ngày 25/2 một quan chức của Bộ Tư Pháp Hàn Quốc đã tự sát tại Seoul. Trước khi nhảy sông tự tử, người này đã tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Kế hoạch An toàn Khẩn cấp. Hiện nay nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã có gần 1600 ca nhiễm Covid-19 và đã có 12 người tử vong vì Covid-19.