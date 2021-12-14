Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa

Sao quốc tế 14/12/2021 07:53

Miệt mài livestream bán hàng suốt 8 tiếng đồng hồ, tài tử nổi tiếng một thời của BTV Lý Quốc Lân bật khóc ngay trên sóng khi nhận bình luận ác ý.

Khi nhắn đến Lý Quốc Lân, khán giả mê phim TVB sẽ nhớ ngay đến vai diễn vai diễn đáng nhớ nhất của anh phải kể đến Cưu Ma Trí trong Thiên Long Bát bộ (1997). Với kỹ năng diễn xuất tinh tế, anh đã diễn nhân vật phức tạp này một cách sinh động.

Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 1Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 2

Từng là ngôi sao nổi tiếng của TVB, nhưng cuộc sống của Lý Quốc Lân hiện rơi vào khó khăn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Thậm chí anh phải xoay sở mưu sinh bằng việc gạt bỏ hình tượng ngôi sao để livestream bán hàng kiếm sống.

Lý Quốc Lân năm nay 67 tuổi, là diễn viên nổi tiếng qua nhiều vai trên màn ảnh TVB. Từng là ngôi sao nổi tiếng, có sự nghiệp phát triển, tuy nhiên do ham mê đầu tư cổ phiếu nên nam tài tử đã đổ hết toàn bộ tài sản của mình để đầu tư.

Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 3Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 4

Nhưng không may là năm 2002, tài chính Hong Kong gặp phải “bão tố”, Lý Quốc Lân khi ấy đã mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư vào cổ phiếu, thậm chí còn không chi trả nổi tiền sữa cho con gái. Nam diễn viên TVB rơi vào cảnh khốn cùng với đống nợ khổng lồ và phải đi khắp nơi kiếm tiền mưu sinh.

Hai năm trở lại đây, Lý Quốc Lân giảm bớt các dự án phim tại TVB, chuyển hướng sang Đại lục làm việc. Ngoài các hợp đồng quảng cáo, anh còn thử sức với lĩnh vực livestream bán hàng online.

Hôm 12-12 qua, báo chí Hong Kong đưa tin Lý Quốc Lân đã có buổi livestream bán hàng trực tuyến. Nam diễn viên gạo cội xuất hiện trong bộ đồ rất phong cách. Tuy nhiên, phòng livestream của anh lại không mấy sôi nổi. 

Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 5Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 6

Ngay cả khi nam diễn viên gạo cội tung chiêu "giảm giá sốc" để dễ dàng đẩy hàng hơn nhưng vẫn không chốt đơn được là bao. Nam diễn viên nói: “Tôi đã gọi điện cho ông chủ, nhà sản xuất và tôi sẽ trợ cấp mỗi người 200 nhân dân tệ. Hãy đặt hàng.”

Cư dân mạng và những khách chuyên "săn deal" có lẽ đã quá quen với mô hình bán hàng kiểu này nên không còn bị thu hút. Vì thế, nguyên buổi livestream của nam diễn viên Thiên long bát bộ chỉ kiếm được chưa đầy 200 nhân dân tệ (790.000 đồng) sau tám bán hàng khan cả tiếng. 

Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 7Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa - Ảnh 8

Vì tuổi của Lý Quốc Lân không còn trẻ, thể lực hao mòn dần, lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi khiến một số cư dân mạng tỏ ra không mấy thiện cảm. Thậm chí họ còn để lại lời nhắn chua chát: "Tôi không mua hàng của anh lâu rồi", "Tôi đã ngủ 5 giờ mà dậy vẫn thấy đang livestream", "Hết thời, không bán được hàng thì đừng livestream nữa"...Trước việc bán hàng không mấy suôn sẻ lại gặp những lời ác ý, Lý Quốc Lân đã bật khóc ngay khi livestream.

Tuy nhiên, cũng có không ít người động viên, bênh vực nam nghệ sĩ: "Tôi nghĩ anh không cần phải quan tâm đến những bình luận ác ý làm gì, cố lên anh", "Đừng cười những người làm việc chăm chỉ để kiếm tiền", "Không mua ủng hộ thì thôi cũng đừng buông lời ác ý, chua ngoa"...

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