Trương Vệ Kiện U60 vẫn múa võ cực ngầu, động thái dứt khoát như còn đôi mươi

Vừa qua, một fanpage của hãng phim TVB đã đăng tải đoạn video Trương Vệ Kiện múa võ vô cùng "nghệ" ở tuổi 57. Đoạn clip này đã thu về một lượng tương tác lớn, đa phần ai nấy đều trầm trồ bởi sự dứt khoát và thuần thục trong các động tác của nam tài tử. Nhiều người còn cho rằng anh vẫn vô cùng phong độ như thuở thiếu thời.

Trương Vệ Kiện vẫn múa võ vô cùng thuần thục ở U60 - Ảnh: Internet

Tuy từng có một sự kiện lẫy lừng, Trương Vệ Kiện những năm gần đây bị cho là hết thời, nhất là khi anh không hề nhận thêm phim mới mà chỉ thỉnh thoảng tham gia vào các chương trình giải trí. Được biết, đoạn video kể trên được ghi lại lúc mà nam tài tử luyện tập cho tiết mục của mình trong Theo Đuổi Ánh Sáng Đi! Anh Trai mùa 2.