Trương Vệ Kiện U60 vẫn múa võ cực ngầu, động thái dứt khoát như còn đôi mươi

Thần thái và dung mạo của Trương Vệ Kiện được nhận xét là không có nhiều thay đổi so với thời đỉnh cao của sự nghiệp.
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Vừa qua, một fanpage của hãng phim TVB đã đăng tải đoạn video Trương Vệ Kiện múa võ vô cùng "nghệ" ở tuổi 57. Đoạn clip này đã thu về một lượng tương tác lớn, đa phần ai nấy đều trầm trồ bởi sự dứt khoát và thuần thục trong các động tác của nam tài tử. Nhiều người còn cho rằng anh vẫn vô cùng phong độ như thuở thiếu thời.
Tuy từng có một sự kiện lẫy lừng, Trương Vệ Kiện những năm gần đây bị cho là hết thời, nhất là khi anh không hề nhận thêm phim mới mà chỉ thỉnh thoảng tham gia vào các chương trình giải trí. Được biết, đoạn video kể trên được ghi lại lúc mà nam tài tử luyện tập cho tiết mục của mình trong Theo Đuổi Ánh Sáng Đi! Anh Trai mùa 2.
Sau một thời gian dài bị gièm pha là hết thời và sự nghiệp xuống dốc, Trương Vệ Kiện hiện tại được cho là trẻ trung và phong độ hơn rất nhiều. Khán giả cũng mong muốn được sớm tái ngộ với nam tài tử trong một dự án phim xứng tầm với anh.
Sinh năm 1965, Trương Vệ Kiện đã bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 1984 nhờ một cuộc thi ca hát. Tuy vậy, mãi tới năm 1996, sau khi đảm nhận vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký thì tên tuổi của anh mới có nhiều đột phá.
Những năm 2000 chính là giai đoạn "vàng son" trong sự nghiệp của Trương Vệ Kiện với thành công liên tiếp từ những bộ phim như Lộc Đỉnh Ký, Như Ý Cát Tường, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Kungfu Bóng Đá,... Dẫu vậy, những năm gần đây, nam tài tử gặp khó khăn khi phát triển sự nghiệp, các dự án mà anh kết hợp với TVB cũng không mấy nổi tiếng.