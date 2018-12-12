Trương Vệ Kiện bất ngờ tiết lộ sự thật đằng sau việc để đầu ‘trọc lóc’ suốt 22 năm

Đối với người hâm mộ, mái đầu "trọc lóc" của Trương Vệ Kiện từ lâu đã trở thành "thương hiệu" của anh. Thế nhưng, giai đoạn đầu gia nhập làng giải trí, Trương Vệ Kiện lại chọn cho mình mái tóc dài lãng tử như nhiều nam nghệ sĩ khác. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Trương Vệ Kiện trung thành với mái đầu trọc suốt 22 năm qua?

Trương Vệ Kiện là một trong số ít nam diễn viên nhận được sự yêu mến của khán giả toàn châu Á. Những vai diễn của anh trong các bộ phim đình đám một thời như " Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết ", "Tây Du Ký" (1996), " Tiểu Bảo và Khang Hy ", "Thiếu niên Phương Thế Ngọc"... đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Mới đây, Trương Vệ Kiện bất ngờ chia sẻ với truyền thông về lý do anh không nuôi tóc trong nhiều năm.

Nam diễn viên kể rằng, thời điểm tên tuổi anh được nhiều nhà sản xuất chú ý, anh được một vị tiền bối nổi tiếng trong nghề mời tham gia một vai diễn trong phim điện ảnh. Tuy nhiên, khi nghe Trương Vệ Kiện đưa ra mức cát sê thì vị tiền bối này nói: "Bao nhiêu tiền cơ? Trương Vệ Kiện, cậu đừng nghĩ rằng đóng xong được 1 vai diễn Tôn Ngộ Không mà nổi tiếng ở Hồng Kông rồi nhé. Ở đại lục, độ nổi tiếng của cậu chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Tặng cậu một câu: Trên mặt cậu không có lông có tóc, thì cậu chẳng có giá trị gì cả đâu".

Sau khi nghe xong, Trương Vệ Kiện cảm thấy vô cùng tổn thương và hoài nghi về năng lực của bản thân. Cũng vì câu nói của vị tiền bối kia mà Trương Vệ Kiện quyết định để đầu trọc suốt từ đó đến nay. Đây chính là cách mà nam diễn viên họ Trương chứng minh cho người khác thấy rằng "dù không có tóc thì tôi vẫn ổn" và dùng kỹ năng diễn xuất của mình để bác bỏ định kiến sai lầm khi xưa.

Trương Vệ Kiện quyết định 'xuống tóc' vì bị tổn thương - Ảnh: Internet

Giờ đây, Trương Vệ Kiện vẫn là nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến và tài năng của anh là điều không cần phải bàn cãi.