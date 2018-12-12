‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này

Sao quốc tế 12/12/2018 13:41

Sau scandal trốn thuế chấn động, hàng loạt dự án có sự tham gia của Phạm Băng Băng đều bị tẩy chay dữ dội. Người hâm mộ lo lắng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng phá sản vì bị ‘đóng băng’ mọi hoạt động.

Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng bất ngờ dính vào scandal trốn thuế rúng động Cbiz. Sau khi bị Cục thuế yêu cầu nộp phạt số tiền gần 900 triệu NDT (khoảng 3,1 nghìn tỷ VNĐ), sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng cũng “tụt dốc không phanh” với hàng loạt dự án phim ảnh bị hủy bỏ.

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này - Ảnh 1
Phạm Băng Băng bị nhiều khán giả quay lưng sau scandal trốn thuế - Ảnh: Internet

Sau tất cả, điều mà công chúng quan tâm chính là sự nghiệp của Phạm Băng Băng sẽ đi về đâu, liệu cô có vì scandal này mà phá sản?

Mới đây, thông tin Phạm Băng Băng dù “ở ẩn” nhưng vẫn kiếm được khoản thu nhập “khủng” nhờ thắng các vụ kiện liên quan đến xâm phạm hình ảnh đã giúp người hâm mộ nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” phần nào yên tâm.

Dù không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, Phạm Băng Băng cũng kiếm được gần 3 triệu NDT (khoảng 10,2 tỷ VNĐ) chỉ trong vòng 8 ngày nhờ “mạnh tay” kiện những kẻ đã sử dụng hình ảnh trái phép của cô.

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này - Ảnh 2
Chẳng cần làm gì, Phạm Băng Băng vẫn có thu nhập nhờ thắng kiện - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tòa án Bắc Kinh, từ ngày 2/12 - 10/12, tổng cộng có 5 vụ kiện liên quan đến bản quyền hình ảnh của Phạm Băng Băng đã được xử lý và người đẹp họ Phạm đã giành thắng lợi tuyệt đối.

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này - Ảnh 3
Phạm Băng Băng đã chứng tỏ được bản lĩnh 'chị đại' trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Trong làng giải trí xứ Trung, mấy ai cao tay được như Phạm Băng Băng, tận dụng ngay cơ hội đang “ở ẩn” sau scandal để “dằn mặt” những người sử dụng hình ảnh của mình trái phép? Dường như người hâm mộ của Phạm Băng Băng sẽ không cần phải lo lắng về những tin đồn phá sản của thần tượng.

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