Hậu ồn ào bị bạn trai cũ gán nợ bằng 'clip nóng', cuộc sống của mỹ nhân vạn người mê Cảnh Điềm giờ ra sao?

Sao quốc tế 17/05/2023 08:58

Đã hơn một tháng kể từ khi Cảnh Điềm vướng vào vụ lùm xùm bị bạn trai cũ gán nợ bằng ảnh và clip nhạy cảm, nay Cảnh Điềm đã trở lại phim trường đóng cặp với bạn diễn kém 9 tuổi trong dự án cổ trang mới.

Mới đây truyền thông Trung Quốc đưa tin dự án Tứ hải trọng minh với sự tham gia của Cảnh Điềm và bạn diễn kém 9 tuổi - Trương Lăng Hách chính thức khai máy. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Cảnh Điềm sau lùm xùm bị bạn trai cũ dùng clip nhạy cảm gán nợ. 

Hình ảnh của Cảnh Điềm trên phim trường cũng được chia sẻ. Các phóng viên nhận xét, tâm trạng của Cảnh Điềm hiện khá ổn định, cô tập trung cho công việc, tạm gác những ồn ào đời tư. Trong Tứ hải trọng minh, Cảnh Điềm vào vai nữ chính Nam Nhan, còn Trương Lăng Hách thể hiện nhân vật Kê Dương.

Hậu ồn ào bị bạn trai cũ gán nợ bằng 'clip nóng', cuộc sống của mỹ nhân vạn người mê Cảnh Điềm giờ ra sao? - Ảnh 1
Tạo hình nhân vật trong phim  của Cảnh Điềm 

Tứ hải trọng minh kể về hành trình tu tiên và xông pha giang hồ của Nam Nhan và ba người bạn. Vì chữa bệnh cho mẹ, Nam Nhan xin làm đệ tử của Ngưỡng Nguyệt Tông để học luyện đan. Nàng đã gặp Kê Dương. Từ mối quan hệ oan gia, họ nảy sinh tình cảm. Khi mẹ của Nam Nhan bị giết, vì bảo vệ người mình yêu thương, Kê Dương chấp nhận bị sát hại. Trong quá trình trả thù, Nam Nhan phát hiện ra nhiều âm mưu đen tối…

Hậu ồn ào bị bạn trai cũ gán nợ bằng 'clip nóng', cuộc sống của mỹ nhân vạn người mê Cảnh Điềm giờ ra sao? - Ảnh 2
Cảnh Điềm kết đôi với bạn diễn kém 9 tuổi - Trương Lăng Hách trong "Tứ hải trọng minh"

Ngoài Tứ hải trọng minh, Cảnh Điềm còn bận rộn quảng bá cho một dự án mới khác. Ngày 5/5, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải bộ ảnh mới để chuẩn bị cho nhiều hoạt động quảng bá dự án sắp lên sóng, Lạc du nguyên, đóng chính cùng Hứa Khải.

Hậu ồn ào bị bạn trai cũ gán nợ bằng 'clip nóng', cuộc sống của mỹ nhân vạn người mê Cảnh Điềm giờ ra sao? - Ảnh 3
Ngoài Tứ hải trọng minh, Cảnh Điềm còn bận rộn quảng bá cho một dự án mới khác

Tháng 4 vừa rồi, mạng xã hội Trung Quốc “dậy sóng” trước thông tin Trương Kế Khoa nợ nần vì cờ bạc và từng mang 3 clip nóng cùng ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm để gán nợ rồi bỏ trốn. Sina cho biết phía ngôi sao bóng bàn đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện nợ nần, khẳng định không xâm phạm quyền riêng tư của người khác để thoát nợ và nhấn mạnh thông tin bị lan truyền hoàn toàn là bịa đặt. Sau động thái của Trương Kế Khoa, phóng viên Lý Vi Ngạo đã công khai giấy vay nợ của nam vận động viên và hé lộ quá trình anh lợi dụng hình ảnh của bạn gái cũ để gán nợ.

Hậu ồn ào bị bạn trai cũ gán nợ bằng 'clip nóng', cuộc sống của mỹ nhân vạn người mê Cảnh Điềm giờ ra sao? - Ảnh 4
Cảnh Điềm lao đao vì bị tung clip nóng lên mạng 

Theo 163, sau khi thông tin kể trên nổ ra, đã có rất nhiều tài khoản trên mạng lan truyền 3 video nhạy cảm được cho là của Cảnh Điềm. Tuy nhiên, các video này bị phát hiện là sản phẩm của công nghệ cắt ghép được tạo ra với mục đích lợi dụng vụ ồn ào này để câu view, thu hút sự chú ý.

Hậu ồn ào bị bạn trai cũ gán nợ bằng 'clip nóng', cuộc sống của mỹ nhân vạn người mê Cảnh Điềm giờ ra sao? - Ảnh 5
Cảnh Điềm từng là nữ diễn viên được hết mực o bế trong làng giải trí xứ Trung đồng thời được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh”

Cảnh Điềm sinh năm 1988, cô từng là nữ diễn viên được hết mực o bế trong làng giải trí xứ Trung đồng thời được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh”. Tuy nhiên, trái ngược với nhan sắc xuất chúng, khả năng diễn xuất của cô không được đánh giá cao, thậm chí bị xem là “thuốc độc phòng vé”. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn liên tục góp mặt trong những dự án lớn từ trong nước cho đến quốc tế: Trường thành, Hỏa vương, Kong: Đảo đầu lâu, Pacific Rim: Trỗi dậy… Cảnh Điềm hẹn hò với Trương Kế Khoa từ hồi 2018 nhưng chia tay sau 1 năm gắn bó. Năm 2019, người đẹp từng đề cập đến việc bản thân vừa trải qua biến cố khiến cuộc sống trở nên u ám, bế tắc. 

 

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Mới đây, bộ phim cổ trang tiên hiệp Tứ hải trọng minh vừa khai máy với sự tham gia của Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách.

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