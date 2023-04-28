Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh

Sao quốc tế 28/04/2023 12:56

Dù sống ở 2 nơi khác nhau và một tháng chỉ gặp một vài lần nhưng hôn nhân của cả 2 vô cùng tốt đẹp.

Ngày 28/4, Sina đưa tin Trương Vệ Kiện và vợ Trương Tây bị bắt gặp tại nhà hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần hiếm hoi vợ chồng nam diễn viên xuất hiện bên nhau. Bình thường, Trương Vệ Kiện sống tại Hong Kong, còn vợ định cư ở Bắc Kinh.

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh - Ảnh 1
Trương Vệ Kiện được bắt gặp sang Bắc Kinh đoàn tụ bà xã Trương Tây - Ảnh: Sina

 

Theo tin tức từ Sina, Trương Vệ Kiện và Trương Tây đi gặp gỡ bạn bè. Tài tử Trương Tam Phong một mình đứng đợi dưới lầu trong lúc vợ tâm tình cùng bạn và ân cần chăm sóc Trương Tây.

Sohu cũng cho biết trong các buổi tụ họp, Trương Vệ Kiện luôn để vợ có không gian riêng. Khi Trương Tây cần trò chuyện riêng với bạn bè, đồng nghiệp, nam diễn viên thường tránh đi để bà xã cảm thấy thoải mái, thư giãn. Vì vậy, hình ảnh tài tử Hong Kong đứng từ xa chờ đợi Trương Tây thường xuyên bị truyền thông chụp được.

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh - Ảnh 2

 

Cuộc hôn nhân của nam tài tử vẫn viên mãn hạnh phúc dù không con cái, mỗi người một nơi và một tháng gặp nhau một lần - Ảnh: Sina

QQ đưa tin khi tham gia một chương trình giải trí, Trương Vệ Kiện chia sẻ về cuộc sống hôn nhân xa cách với vợ Trương Tây. Theo nam diễn viên, cả hai hài lòng với việc mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần.

Hiện tại, Trương Tây sống ở Bắc Kinh, còn Trương Vệ Kiện ở Hong Kong chăm sóc mẹ già. Trương Vệ Kiện chia sẻ anh biết vợ quen thuộc với cuộc sống ở Bắc Kinh, nơi cô có bạn bè, được làm việc mình thích và có đàn mèo cần chăm sóc. Vì thế, nam diễn viên không ép vợ phải cùng mình tới Hong Kong.

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh - Ảnh 3
Trương Tây sống một mình ở Bắc Kinh - Ảnh: Weibo

Anh nói: "Tôi không phải người đàn ông gia trưởng, truyền thống. Tôi hiểu vòng quay cuộc sống của Trương Tây là ở Bắc Kinh nên không muốn cô ấy từ bỏ nó vì tôi. Tôi sẽ về thăm vợ cùng lắm là khoảng một tháng một lần, ngày nào chúng tôi cũng liên lạc điện thoại để nắm rõ đối phương đang làm gì".

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh - Ảnh 4
Trương Vệ Kiện ở Hồng Kong chăm sóc người mẹ già - Ảnh: Weibo

 

Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần

Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần

Dù sống ở hai nơi xa nhau, vợ chồng Trương Vệ Kiện vẫn duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 1 thập kỷ qua nhờ sự tin tưởng và trung thực với đối phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Vệ Kiện Trương Vệ Kiện và vợ Hôn nhân của Trương Vệ Kiện Như Ý Cát Tường Lộc Đỉnh Ký

TIN LIÊN QUAN

Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần

Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần

Trương Vệ Kiện U60 vẫn múa võ cực ngầu, động thái dứt khoát như còn đôi mươi

Trương Vệ Kiện U60 vẫn múa võ cực ngầu, động thái dứt khoát như còn đôi mươi

Trương Vệ Kiện đã qua thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp phim ảnh, đi xe buýt không ai nhận ra nhưng nhìn khối tài sản khiến ai cũng ngỡ ngàng

Trương Vệ Kiện đã qua thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp phim ảnh, đi xe buýt không ai nhận ra nhưng nhìn khối tài sản khiến ai cũng ngỡ ngàng

"Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ" bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này

"Ni cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ" bị đồn yêu đơn phương Trương Vệ Kiện rời showbiz sống thế này

Thực hư chuyện Trương Vệ Kiện bị bắt giữ khẩn cấp vì tội lừa đảo, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng

Thực hư chuyện Trương Vệ Kiện bị bắt giữ khẩn cấp vì tội lừa đảo, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng

Hé lộ cuộc sống như chuyện cổ tích của sao nữ 'Lộc đỉnh ký'

Hé lộ cuộc sống như chuyện cổ tích của sao nữ 'Lộc đỉnh ký'

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 49 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 50 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 58 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê