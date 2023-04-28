Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây đoàn tụ ở Bắc Kinh

Ngày 28/4, Sina đưa tin Trương Vệ Kiện và vợ Trương Tây bị bắt gặp tại nhà hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần hiếm hoi vợ chồng nam diễn viên xuất hiện bên nhau. Bình thường, Trương Vệ Kiện sống tại Hong Kong, còn vợ định cư ở Bắc Kinh.

Sohu cũng cho biết trong các buổi tụ họp, Trương Vệ Kiện luôn để vợ có không gian riêng. Khi Trương Tây cần trò chuyện riêng với bạn bè, đồng nghiệp, nam diễn viên thường tránh đi để bà xã cảm thấy thoải mái, thư giãn. Vì vậy, hình ảnh tài tử Hong Kong đứng từ xa chờ đợi Trương Tây thường xuyên bị truyền thông chụp được.

Theo tin tức từ Sina, Trương Vệ Kiện và Trương Tây đi gặp gỡ bạn bè. Tài tử Trương Tam Phong một mình đứng đợi dưới lầu trong lúc vợ tâm tình cùng bạn và ân cần chăm sóc Trương Tây.

Cuộc hôn nhân của nam tài tử vẫn viên mãn hạnh phúc dù không con cái, mỗi người một nơi và một tháng gặp nhau một lần - Ảnh: Sina

QQ đưa tin khi tham gia một chương trình giải trí, Trương Vệ Kiện chia sẻ về cuộc sống hôn nhân xa cách với vợ Trương Tây. Theo nam diễn viên, cả hai hài lòng với việc mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần.

Hiện tại, Trương Tây sống ở Bắc Kinh, còn Trương Vệ Kiện ở Hong Kong chăm sóc mẹ già. Trương Vệ Kiện chia sẻ anh biết vợ quen thuộc với cuộc sống ở Bắc Kinh, nơi cô có bạn bè, được làm việc mình thích và có đàn mèo cần chăm sóc. Vì thế, nam diễn viên không ép vợ phải cùng mình tới Hong Kong.

Trương Tây sống một mình ở Bắc Kinh - Ảnh: Weibo

Anh nói: "Tôi không phải người đàn ông gia trưởng, truyền thống. Tôi hiểu vòng quay cuộc sống của Trương Tây là ở Bắc Kinh nên không muốn cô ấy từ bỏ nó vì tôi. Tôi sẽ về thăm vợ cùng lắm là khoảng một tháng một lần, ngày nào chúng tôi cũng liên lạc điện thoại để nắm rõ đối phương đang làm gì".