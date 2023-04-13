Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần

Sao quốc tế 13/04/2023 16:57

Dù sống ở hai nơi xa nhau, vợ chồng Trương Vệ Kiện vẫn duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 1 thập kỷ qua nhờ sự tin tưởng và trung thực với đối phương.

Trang China Times đưa tin, mới đây nữ diễn viên Trương Tây đã đăng tải lên trang cá nhân một số tác phẩm hội họa mà cô thực hiện và cho biết cô đang học vẽ tranh. Cô cũng cho hay, đây là đam mê mới mà cô hiện muốn theo đuổi. Tuy nhiên, lại không nhắc gì về ông xã Trương Vệ Kiện.

Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần - Ảnh 1

Trương Vệ Kiện và Trương Tây có cuộc hôn nhân khá đặc biệt tại làng giải trí Hoa ngữ. dù kết hôn hơn 10 năm, cả hai không sinh con và cũng sống cách biệt. Trong khi Trương Tây đang định cư tại Bắc Kinh, Đại lục thì Trương Vệ Kiện lại sinh sống ở Hong Kong.

Trước đây, khi tham gia vào một chương trình truyền hình, Trương Vệ Kiện từng tiết lộ anh và vợ chỉ gặp nhau một lần mỗi tháng. Thậm chí, vào thời điểm mà dịch Covid-19 bùng phát, hai người phải sống xa nhau hơn 500 ngày.

Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần - Ảnh 2Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần - Ảnh 3

Chia sẻ về bí quyết giữ cuộc hôn nhân viên mãn, Trương Vệ Kiện khẳng định mình và bà xã đều tin tưởng đối phương tuyệt đối. Cặp đôi đã cam kết sẽ gọi cho nhau mỗi ngày. Dù ở xa nhau, hai vợ chồng luôn nắm rõ việc họ đang làm gì, với ai, ở đâu,...

Việc Trương Vệ Kiện sống xa vợ là do mẹ ruột của anh sức khỏe khá kém, cần có người chăm sóc ở Hong Kong. Tuy nhiên, anh không hề muốn vợ phải từ bỏ những thói quen, môi trường sống, gia đình và cả bạn bè để theo anh về Hương Cảng, vì vậy, hai người chọn cuộc sống xa nhau.

Hôn nhân 'độc nhất vô nhị' của vợ chồng Trương Vệ Kiện: Không sinh con, chỉ gặp nhau mỗi tháng 1 lần - Ảnh 4

Được biết, để vợ có cuộc sống thoải mái và riêng tư, Trương Vệ Kiện đã tậu một căn biệt thự rộng 400m2 tại Bắc Kinh với giá 100 triệu HKD cho vợ. Trương Tây nuôi nhiều mèo trong biệt thự để bầu bạn trong thời gian sống xa ông xã.

Dù duy trì cuộc hôn nhân không con cái, Trương Vệ Kiện và Trương Tây vẫn vô cùng gắn bó và tình cảm. Một nửa số bất động sản với giá trị hàng chục triệu USD của Trương Vệ Kiện được đứng tên bởi Trương Tây.

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