Tình cũ Lee Min Ho đọ sắc cùng bạn gái Kim Woo Bin: Mỹ nhân phẫu thuật thẩm mỹ lấn át nàng ‘hồ ly’

Sao quốc tế 29/11/2019 06:31

Cùng xuất hiện trong sự kiện, cuộc đụng độ nhan sắc giữa Shin Min Ah và Park Min Young trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn.

Ngày 28/11, Park Min YoungShin Min Ah cùng tham gia sự kiện tại Seoul (Hàn Quốc). Đây là một trong những lần vô cùng hiếm hoi người hâm mộ có thể chứng kiến màn đọ sắc giữa 2 nữ diễn viên đình đám xứ Kim Chi.

Trong sự kiện này, mặc dù Shin Min Ah chọn trang phục kín đáo, nữ tính và trang điểm khá kỹ càng nhưng netizen vẫn dễ dàng nhận thấy dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên mặt nữ diễn viên. Đặc biệt là nếp nhăn ở phần khoé miệng.

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Shin Min Ah diện đồ kín mít trong sự kiện - Ảnh: Naver
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Khuôn mặt nữ diễn viên lộ rõ nếp nhăn - Ảnh: Naver
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Nàng 'hồ ly' ghi điểm với khán giả nhờ nụ cười tươi tắn, thân thiện - Ảnh: Naver

Về phần Park Min Young, nữ diễn viên chọn một bộ trang phục gợi cảm, sang trọng, tôn đôi chân dài miên man. Nhiều cư dân mạng cho rằng tình cũ Lee Min Ho ngày càng quyến rũ, trẻ trung hơn. Có thể thấy trong cuộc đọ sắc lần này, Park Min Young đã vượt mặt bạn gái Kim Woo Bin. Tuy nhiên, nàng “hồ ly” Shin Min Ah vẫn được lòng người dân xứ Hàn nhờ nụ cười tươi tắn, thân thiện.

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Tình cũ Lee Min Ho khoe chân dài miên man trong sự kiện - Ảnh: Naver
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Park Min Young sang chảnh ngút ngàn khiến người hâm mộ không thể rời mắt - Ảnh: Naver
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Cận cảnh nhan sắc khiến bao người say đắm của mỹ nhân 'Thư ký Kim sao thế' - Ảnh: Naver

Shin Min Ah sinh năm 1984, được khán giả biết đến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Bạn gái tôi là hồ ly”, “Nữ thần của tôi”... Bên cạnh tài năng và nhan sắc, Shin Min Ah còn được công chúng ngưỡng mộ khi có mối tình bền chặt với nam tài tử Kim Woo Bin. Năm 2017, khi bạn trai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng, Shin Min Ah đã gác mọi công việc để chăm sóc người yêu.

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Chuyện tình của Shin Min Ah và Kim Woo Bin được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
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Lee Min Ho và Park Min Young từng là cặp trai tài gái sắc được khán giả vô cùng yêu mến - Ảnh: Internet

Trong khi đó Park Min Young (sinh năm 1986) nổi tiếng qua loạt tác phẩm “Thợ săn thành phố”, “Thư ký Kim sao thế”... Nữ diễn viên cũng từng có mối tình đẹp như mơ với nam tài tử Lee Min Ho. 

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Từ khóa:   Park Min Young bạn gái Kim Woo Bin nhan sắc sao Hàn

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