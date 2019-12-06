3 bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc, xinh đẹp bậc nhất xứ Hàn: Hwang Jung Eum kết hôn sau 6 tháng hẹn hò, 'Mợ chảnh' có mối tình đẹp như mơ

Sao quốc tế 06/12/2019 17:30

Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun và Hwang Jung Eum là 3 bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc, xinh đẹp nhất trong những nữ diễn viên Hàn Quốc đã lập gia đình. Cả ba đều được khán giả xứ Hàn vô cùng yêu thích.

Đối với các thần tượng, nữ diễn viên Hàn Quốc, việc kết hôn và sinh con là một trong những quyết định khó khăn vì gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp, đánh mất tình yêu của khán giả. Thế nhưng Kim Tae Hee, Jun Ji HyunHwang Jung Eum thì ngược lại. Sau khi kết hôn, 3 nữ diễn viên này lại càng được lòng công chúng.

Kim Tae Hee

Năm 2012, Kim Tae Hee và Bi Rain khiến làng giải trí Hàn xôn xao khi công bố hẹn hò. Sau 5 năm, cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 1/2017. Từ lúc yêu đương đến khi kết hôn, hai ngôi sao hàng đầu ít khi nhắc về người kia trước truyền thông.

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Kim Tae Hee được mệnh danh là 'quốc bảo nhan sắc' xứ Hàn - Ảnh: Internet

 Sau 9 tháng kết hôn, cặp vợ chồng nổi tiếng chào đón cô con gái đầu lòng. Đến tháng 2 năm nay, Kim Tae Hee thông báo việc mang bầu lần 2 và hạ sinh cô công chúa nhỏ vào tháng 9 vừa qua. Mặc dù trải qua 2 lần sinh nở và chuẩn bị bước sang tuổi 40 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Trong một lần chia sẻ với khán giả, bà xã Bi Rain tiết lộ một trong những bí quyết giữ gìn nhan sắc chính là sống hạnh phúc.

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Nữ diễn viên Hàn Quốc hiện đang hạnh phúc bên chồng và 2 cô công chúa nhỏ - Ảnh: Internet

Jun Ji Hyun

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Jun Ji Hyun là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất xứ Hàn - Ảnh: Internet

Jun Ji Hyun sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc. Cách đây 7 năm, cô kết hôn cùng người bạn “thanh mai trúc mã” - Choi Joon Hyuk. Chú rể của “Mợ chảnh” là một người đàn ông thành đạt, có vẻ ngoài nổi bật. Cặp đôi là bạn học chung từ thời tiểu học, sau này vì Choi Joon Hyuk chuyển nhà nên cả hai mất liên lạc một thời gian dài. Khi lớn lên, nhờ bạn bè giới thiệu mà hai người gặp lại nhau. Sau đó, Choi Joon Hyuk đã lên kế hoạch cầu hôn Jun Ji Hyun.

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'Mợ chảnh' có mối tình đẹp như mơ với người bạn 'thanh mai trúc mã' - Ảnh: Internet
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Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Sau 7 năm kết hôn, dù đã sinh được 2 con nhưng cuộc sống của cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng. Cả hai vẫn tình cảm như thời mới yêu khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ.

Hwang Jung Eum 

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, bắt đầu bước chân vào showbiz từ năm 18 tuổi với vai trò thành viên của nhóm nhạc. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất. Mặc dù không phải “mỹ nhân vạn người mê” nhưng Hwang Jung Eum vẫn được khán giả yêu thích nhờ phong cách diễn tự nhiên, hài hước. 

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Hwang Jung Eum là 'nữ hoàng ratting' của truyền hình xứ Hàn - Ảnh: Internet

Trước khi kết hôn, Hwang Jung Eum từng có một mối tình kéo dài gần 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon thuộc nhóm nhạc SG Wannabe. Tuy nhiên, tình yêu của cặp đôi lại không được người hâm mộ của cô ủng hộ. Trong suốt những năm yêu Kim Yong Joon, nữ diễn viên “She was pretty” nhiều lần thổ lộ với khán giả rằng bạn trai có tính cách ghen tuông, ích kỷ khiến cô mệt mỏi. Cả hai cũng chia tay nhiều lần nhưng sau đó lại tái hợp. Đến tháng 5/2015, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi”.

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Nữ diễn viên từng trải qua mối tình gần 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon - Ảnh: Internet

Sau vài tháng chia tay tình cũ, Hwang Jung Eum công khai hẹn hò với tuyển thủ golf kiêm giám đốc công ty buôn bán thép Lee Young Don vào cuối năm 2015. Bất ngờ hơn, chỉ sau nửa năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tháng 2/2016, đám cưới của Hwang Jung Eum và người chồng tài hoa diễn ra tại khách sạn Shilla, Seoul trước sự chứng kiến của đông đảo người thân, bạn bè.

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Cuối cùng mỹ nhân 'cô nàng xinh đẹp' quyết định kết hôn với người đàn ông khác chỉ sau 6 tháng hẹn hò - Ảnh: Internet

Một năm sau khi kết hôn, Hwang Jung Eum hạ sinh quý tử đầu lòng. Dù trở thành bà mẹ bỉm sữa nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng siêu chuẩn, thân hình sexy cùng nhan sắc ngày càng mặn mà. Nhiều người cho rằng Hwang Jung Eum ngày càng đẹp lên là nhờ cuộc sống viên mãn sau nhiều năm sóng gió.

Hiện tại mặc dù cả 3 nữ diễn viên đều ít tham gia đóng phim nhưng vẫn được khán giả xứ Hàn vô cùng yêu quý.

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Từ khóa:   Hwang Jung Eum Jun Ji Hyun Kim Tae Hee

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