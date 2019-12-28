Sau khi chương trình Gayo Daechukje kết thúc, Chorong - trưởng nhóm Apink đã bật khóc ngay trên sóng livestream khiến fan xót xa.

Tối qua (27/12), chương trình KBS Gayo Daechukje đã chính thức diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Hàn Quốc như: GOT7, TWICE, BTS, Apink, MAMAMOO, GFriend, TXT... Tuy nhiên, sau khi kết thúc, chương trình bị netizen “ném đá” không thương tiếc vì sự bất công nhà đài đã dành cho Apink. Trước đó, khi chương trình vừa mới bắt đầu, các thành viên nhóm Apink đã livestream tố ban tổ chức không cho tổng duyệt trước, không cho các thành viên tạo dáng trên thảm đỏ, phỏng vấn qua loa. Điều này khiến fan của nhóm vô cùng bất mãn vì cách hành xử tệ bạc của nhà đài.

Ngay sau khi đi thảm đỏ, các thành viên Apink đã livestream tố chương trình bất công - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, KBS còn khiến người hâm mộ phẫn nộ tột cùng khi thẳng tay cắt tiết mục của nhóm ngay khi Apink chưa diễn xong. Hành động của nhà đài khiến các nữ thần tượng không khỏi bức xúc. Sau khi quay về, Naeun đã đăng đoạn clip quay lại đoạn nhảy của nhóm trong phòng tập để an ủi fan. Trong khi đó, trưởng nhóm Chorong đã lên livestream tâm sự với fan và bật khóc vì quá ấm ức. Ngay sau đó, người hâm mộ đã đưa từ khóa "đòi lại công bằng cho Apink" lên top trend thế giới.

Các thành viên Apink 'đơ người' khi tiết mục bị cắt - Ảnh cắt từ clip Bức ảnh trưởng nhóm Chorong khóc tức tưởi gây 'bão' mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh: Twitter Hiện tại, chương trình âm nhạc cuối năm của cả 2 đài SBS và KBS đều bị người hâm mộ Kpop "ném đá" vì tổ chức qua loa, để nghệ sĩ bị chấn thương và đối xử bất công với các idol. Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ chỉ còn có thể trông chờ vào chương trình âm nhạc của đài MBC và ngày 31/12 sắp tới. Apink là nhóm nhạc bao gồm 6 thành viên Chorong, Bomi, Eunji, Namjoo, Hayoung và Eunji. Nhóm ra mắt vào năm 2011 dưới sự quản lý của công ty Plan A Entertainment (trước đây là A Cube Entertainment) hiện được gọi là Play M Entertainment. Đến nay các cô gái Apink đã hoạt động được gần 9 năm. Mỗi thành viên đều có sự nghiệp riêng nhưng vẫn duy trì nhóm - Ảnh: Internet Sau gần 9 năm hoạt động, nhóm đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Mặc dù hiện tại Apink không thường xuyên comeback nhưng vẫn rất được khán giả yêu mến.

Wendy gặp nạn nhập viện cấp cứu trong buổi tổng duyệt Gayo Daejeon: Dispatch bóc trần góc khuất phía sau Dispatch đã phỏng vấn nhân viên của đài SBS để tìm hiểu cụ thể nguyên nhân khiến Wendy (Red Velvet) ngã trong buổi tổng duyệt "Gayo Daejeon 2019" vừa qua.

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