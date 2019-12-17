Tin được không, 5 idol này sẽ bước sang tuổi 30 vào năm 2020: Suho bị hiểu lầm là học sinh, Irene xinh đẳng cấp nữ thần

Sao quốc tế 17/12/2019 06:41

Vào năm 2020, nếu tính theo cách của người Hàn, loạt idol nổi tiếng này sẽ bước sang tuổi 30 nhưng vẻ ngoài lại trái ngược hẳn.

Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa, năm 2019 sẽ kết thúc và loạt idol nổi tiếng này sẽ bước sang tuổi 30. Thế nhưng 5 thần tượng đình đám này lại sở hữu ngoại hình "hack tuổi", được nhận xét là trẻ trung hơn nhiều đàn em. Thậm chí một số người dù lớn tuổi nhưng vẫn bị hiểu lầm là em út của nhóm.

Irene (Red Velvet)

Irene là trưởng nhóm của Red Velvet. Cô sinh ngày 29/3/1991, nếu tính theo tuổi Hàn thì chỉ khoảng 15 ngày nữa, Irene sẽ bước sang tuổi 30. Dù vậy khi chị cả của nhóm đứng cùng cô em út Yeri thì khó ai nhận ra 2 người cách nhau đến 8 tuổi.

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Với khuôn mặt trắng hồng trẻ trung như thế này, khó ai tin rằng cô nàng sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng sau - Ảnh: Twitter

Suho (EXO)

Trưởng nhóm EXO được các chuyên gia thẩm mỹ nhận định là sở hữu khuôn mặt tỉ lệ vàng. Không chỉ vậy, anh chàng còn sở hữu làn da trắng sứ. Nhờ vậy mà khuôn mặt anh chàng luôn trẻ trung dù sắp bước sang tuổi 30. Mới đây nhất, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Suho chia sẻ rằng anh từng được một nữ sinh trung học đến xin số làm quen vì cho rằng anh chàng là bạn cùng tuổi.

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Suho sở hữu ngoại hình thư sinh dù chuẩn bị bước sang tuổi 30 - Ảnh: Twitter

Chorong (Apink)

Chorong được yêu mến bởi khuôn mặt trẻ trung như trẻ con cùng đôi mắt đẹp. Nhờ sở hữu nguồn năng lượng tích cực, cô nàng trở thành nam châm hút fan cho nhóm. Nếu vô tình gặp gỡ ngoài đời, ít ai tin rằng cô nàng chuẩn bị bước vào hàng 3.

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Chorong có khuôn mặt búng ra sữa và đôi mắt đẹp nên được rất nhiều người yêu thích - Ảnh: Twitter

Minho (SHINee)

Mặc dù đã debut hơn 10 năm nhưng Minho vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung như thuở mới vào nghề. Thứ duy nhất thay đổi chính là thân hình của Minho ngày càng trở nên nam tính hơn. Năm 2020 Minho cũng sẽ bước sang tuổi 30. Dù vậy khi đứng cùng các đàn em trẻ tuổi, khó ai đoán được chính xác tuổi của thành viên SHINee.

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Ngoại hình của Minho vẫn y hệt như những ngày đầu mới ra mắt - Ảnh: Twitter

 Seohyun (SNSD) 

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Mới đó mà Seohyun đã sắp bước sang tuổi 30 - Ảnh: Twitter

Sau khi gắn bó với SNSD nhiều năm liền, cô em út Seohyun đã trưởng thành và sắp bước vào tuổi 30. Thế nhưng Seohyun luôn khiến người khác lầm tưởng vẫn đang trong lứa tuổi 20. Cô nàng còn mang thần thái của một cô em gái nhỏ khiến ai cũng muốn che chở, bảo vệ.

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Từ khóa:   Irene Suho Seohyun

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