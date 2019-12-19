Kang Sora khoe chân dài tít tắp cùng body nuột nà mặc tin đồn tình ái giữa tình cũ Hyun Bin và đàn chị

Trong khi nam tài tử Hyun Bin vướng tin đồn tình ái với nữ diễn viên Son Ye Bin thì tình cũ kém 8 tuổi - Kang Sora vẫn vui vẻ dự sự kiện.
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Vào ngày 18/12, Kang Sora cùng dàn diễn viên phim “Won't hurt you” đã có buổi họp báo để ra mắt phim nhân dịp cuối năm. Giữa lúc bạn trai cũ là Hyun Bin đang vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn Son Ye Jin thì Kang Sora lại vô cùng vui vẻ.
Tham dự sự kiện, nữ diễn viên diện bộ suit ngắn khoe đôi chân dài miên man. Không chỉ vậy, bộ trang phục còn giúp Kang Sora khoe trọn body cực phẩm. Tham dự buổi ra mắt lần này, nữ diễn viên vô cùng vui vẻ, nhiệt tình giao lưu với phóng viên cũng như dàn diễn viên trong phim.
Kang Sora sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên có thân hình quyến rũ bậc nhất Kbiz. Ra mắt khán giả vào năm 2009 với các vai phụ trong phim truyền hình tuy nhiên cô không thực sự được chú ý.
Tháng 10/2016, Kang Sora và Hyun Bin gặp nhau và chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 12 cùng năm. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm cặp đôi đã thông báo chia tay vì lịch trình bận rộn. Mới đây, Hyun Bin vướng tin đồn tình cảm với nữ diễn viên Son Ye Bin sau khi bị bắt gặp cùng đi siêu thị tại Mỹ.