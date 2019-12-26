Wendy gặp nạn nhập viện cấp cứu trong buổi tổng duyệt Gayo Daejeon: Dispatch bóc trần góc khuất phía sau 

Sao quốc tế 26/12/2019 16:17

Dispatch đã phỏng vấn nhân viên của đài SBS để tìm hiểu cụ thể nguyên nhân khiến Wendy (Red Velvet) ngã trong buổi tổng duyệt "Gayo Daejeon 2019" vừa qua.

Nhiều giờ qua, vụ việc Wendy (Red Velvet) gặp nạn trong quá trình tổng duyệt chương trình “SBS Gayo Daejeon 2019” khiến cộng đồng fan Kpop xôn xao. Thậm chí những từ khóa liên quan đến vụ tai nạn còn lọt vào top trend thế giới. Mới đây, Dispatch đã tiết lộ chi tiết đằng sau tai nạn của thành viên Red Velvet.

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Wendy nhập viện cấp cứu sau khi ngã cầu thang trong lúc tổng duyệt cho chương trình 'SBS Gayo Daejeon 2019' - Ảnh: Twitter

Một nhân viên của đài SBS cho biết: “Vào lúc 11 giờ sáng 25/12, Wendy có mặt tại sân khấu để duyệt bài ‘Speechless’. Theo kịch bản, Wendy leo lên đường hầm ở tầng hai sau đó đi xuống cầu thang và xuất hiện trên sân khấu chính. Tuy nhiên, khi tổng duyệt, cầu thang không được đặt đúng chỗ khiến nữ ca sĩ mất thăng bằng, ngã khỏi sân khấu”.

Người này kể thêm: “Đường hầm tầng hai tối tăm và chật chội đến mức các nghệ sĩ không thể nhìn thấy điểm đánh dấu phát quang. Vì điều kiện thiếu an toàn nên Wendy đã rơi xuống từ độ cao 2,5m trong trạng thái không phòng vệ”.

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Cầu thang được cho là nơi Wendy té ngã - Ảnh: Twitter

Điều đáng nói là sau tai nạn của Wendy, các nghệ sĩ Hàn Quốc vẫn phải tiếp tục sử dụng đường hầm này. Mọi người phải biểu diễn trong tình trạng lo lắng và bất an. Các thành viên Red Velvet đã bị sốc và không thể biểu diễn trực tiếp trên sân khấu sau sự cố của Wendy. 

Cũng theo nguồn tin của Dispatch, Wendy không chỉ bị gãy xương chậu và xương cổ tay phải mà phần xương gò má cũng bị nứt. Khắp người cô còn có vô số các vết bầm khác. Vị trí chấn thương bị sưng nghiêm trọng đến mức các bác sĩ không thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Thành viên Red Velvet phải điều trị ít nhất 6 tuần và mất nhiều tháng để phục hồi. Mới đây SM Entertainment cũng vừa ra thông báo các thành viên Red Velvet sẽ tiếp tục lịch trình với vai trò cá nhân, tạm gác lại các hoạt động nhóm. 

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Hiện tại mọi lịch trình nhóm của Red Velvet đều phải tạm ngưng - Ảnh: Twitter

Trước đó, vào ngày 25/12 Wendy gặp tai nạn nghiêm trọng khi tiến hành tổng duyệt sân khấu cho chương trình “SBS Gayo Daejeon 2019”. Sau đó, các thành viên Red Velvet đã rời khỏi chương trình, hủy bỏ tất cả các tiết mục biểu diễn.

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Từ khóa:   Red Velvet SBS Gayo Daejeon 2019 nghệ sĩ Hàn Quốc

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