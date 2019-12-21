Những lần sao Hàn bị bắt gặp hút thuốc: Fan vỡ mộng vì hình tượng soái ca sụp đổ

Nền công nghiệp giải trí của Hàn Quốc là nơi đào tạo ra những dàn diễn viên, thần tượng được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Những mỹ nhân, nam thần Hàn Quốc có ảnh hưởng khá lớn đến suy nghĩ, cách sống của một bộ phận giới trẻ. Thế nhưng, ngoài những hình ảnh hoàn hảo, không ít lần các nam thần xứ kim chi bị bắt gặp hút thuốc hay chia sẻ ảnh hút thuốc lên Instagram.

Mới đây, Ji Chang Wook bất ngờ chia sẻ đoạn video ngắn khi đang phì phèo thuốc lá. Trong clip, khuôn mặt nam diễn viên vô cùng hốc hác dẫn đến tranh cãi trên các diễn đàn. Trong khi đó, Ji Chang Wook được biết đến với hình tượng soái ca, dịu dàng. Chính vì vậy hình ảnh này khiến không ít người bất ngờ.

G-Dragon là một trong những nam thần thường xuyên bị bắt gặp hút thuốc - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, G-Dragon cũng vừa chia sẻ ảnh chụp thuốc cùng khuôn mặt râu ria trên Instagram. Mặc dù trước đó ai cũng biết G-Dragon theo hình tượng nổi loạn, thế nhưng hình ảnh này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Netizen cho rằng người hâm mộ của BigBang nói chung, G-Dragon nói riêng đa phần là các bạn trẻ, do đó hình ảnh này sẽ có ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của giới trẻ. Trước đó, trưởng nhóm BigBang cũng từng bị bắt gặp hút thuốc khi tham gia sự kiện nước ngoài và dính đến scandal cần sa.

Onew (SHINee)

Sự nghiệp của Onew bị ảnh hưởng khá nhiều khi bị bắt gặp hút thuốc - Ảnh: Internet

Onew được biết đến là một idol có hình tượng dịu dàng, nhẹ nhàng. Thế nhưng cách đây vài năm Onew bị bắt gặp hút thuốc trên đường. Mặc dù chỉ là thuốc lá điện tử nhưng vụ việc này cũng gây ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp của nam thần tượng nói riêng và cả nhóm nói chung.

T.O.P (Big Bang)

T.O.P không chỉ hút thuốc mà còn sử dụng cần sa cùng với bạn gái cũ - Ảnh: Internet

Không phải 1 lần, T.O.P từng nhiều lần bị bắt gặp phì phèo thuốc lá. Nam rapper dường như không hề quan tâm đến hình tượng. Điều này khiến các fan BigBang vô cùng lo lắng, đặc biệt antifan không ngừng chỉ trích. Mới đây nhất, T.O.P bị bạn gái cũ tố cáo sử dụng cần sa. Nam thần tượng cũng đã thừa nhận hành vi này.

Donghae (Super Junior)

Donghae từng chia sẻ nguyên nhân hút thuốc là do muốn giảm bớt căng thẳng - Ảnh: Internet

Donghae không chỉ là thần tượng mà còn tham gia sáng tác nhạc nên chịu khá nhiều căng thẳng. Chính vì vậy để giảm bớt áp lực, thành viên Super Junior đã tìm đến thuốc lá. Trước đây, Donghae từng công khai chuyện này với người hâm mộ. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam thần tượng.