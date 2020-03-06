Sau 4 năm chung sống, Hoắc Kiến Hoa lần đầu tiết lộ nguyên nhân phải đợi suốt 10 năm mới dám ngỏ lời yêu Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 06/03/2020 17:36

Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa đã cho biết nguyên nhân khiến anh chỉ dám làm bạn với Lâm Tâm Như trong suốt 10 năm.

Mới đây, trang Sohu bất ngờ gây chú ý khi đăng tải thông tin với nội dung liên quan đến vợ chồng diễn viên Hoắc Kiến HoaLâm Tâm Như. Nội dung cụ thể nói về nguyên nhân Hoắc Kiến Hoa phải đợi tới 10 năm mới dám ngỏ lời yêu cũng như cầu hôn nàng “Hạ Tử Vy”.

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Suốt 10 năm yêu thầm, Hoắc Kiến Hoa mới dám ngỏ lời yêu Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Theo đó, trong một chương trình, nam diễn viên tiết lộ anh đã “cảm nắng” cô bạn thân Lâm Tâm Như của mình cách đây 10 năm. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, anh không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối và mất đi tình bạn. Chia sẻ này của Hoắc Kiến Hoa khiến không ít khán giả bất ngờ.

Từ sau khi kết hôn, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thường xuyên bị đồn ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đều đã thẳng thừng lên tiếng phủ nhận, thậm chí đâm đơn kiện những kẻ tung tin thất thiệt.

Cách đây không lâu, khi tham gia một gameshow, nàng “Hạ Tử Vy” cũng khẳng định hôn nhân của cô đang rất hạnh phúc. Thậm chí, khi được hỏi về cuộc sống hiện tại và công việc nội trợ ở nhà, nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” ngại ngùng chia sẻ cô không biết sử dụng lò vi sóng.

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Lâm Tâm Như thường dành lời khen cho ông xã trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Trong một lần được cánh phóng viên hỏi về điều này, Hoắc Kiến Hoa đã cho biết bà xã không cần phải đụng tay đến lò vi sóng. Điều này chứng tỏ nam diễn viên là người đảm nhận công việc nhà và rất yêu chiều bà xã. Quả thực cuộc hôn nhân của họ khiến nhiều người phải thầm ghen tỵ.

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