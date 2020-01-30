Tham gia gameshow, Lâm Tâm Như để lộ tính cách thật vì buột miệng nói ra điều này

Sao quốc tế 30/01/2020 10:17

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ dân mạng khi tham gia show “Hạnh phúc tam trọng tấu”.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Lâm Tâm Như được khán giả vô cùng yêu mến và có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như cũng đạt được nhiều thành công khi chuyển sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim.

Sau khi kết hôn và sinh con, bà xã Hoắc Kiến Hoa tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi và tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, cô đã bắt đầu quay trở lại làng giải trí thông qua các chương trình thực tế.

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Lâm Tâm Như liên tục tham gia vào các chương trình thực tế - Ảnh: Internet

Trong tập mới nhất của show “Hạnh phúc tam trọng tấu”, Lâm Tâm Như đã trở thành khách mời của vợ chồng Trần Ý Hàm và Hứa Phú Tường. Ngay khi chương trình phát sóng, thái độ của Lâm Tâm Như trong chương trình này nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội.

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Nữ diễn viên làm khách mời trong show 'Hạnh phúc tam trọng tấu' - Ảnh: Internet

Cụ thể, Trần Ý Hàm và Hứa Phú Tường đã chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Tâm Như khi cô đến thăm nhà. Vợ chồng nữ diễn viên “Bộ bộ kinh tâm” đã làm 5 món ăn, trong đó có món trứng cuộn do ông xã Trần Ý Hàm tự tay chuẩn bị để đãi Lâm Tâm Như.

Thế nhưng, ngay khi thưởng thức món trứng cuộn này, Lâm Tâm Như đã có biểu hiện khá khó chịu, gương mặt nhăn nhó kèm lời nhận xét: “Rất mặn”.

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Biểu cảm khó chịu khi ăn món trứng cuộn của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Biểu hiện này của Lâm Tâm Như bị cho là thiếu sự tinh tế và dễ khiến đối phương rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng nữ diễn viên vốn thẳng tính nên mới buột miệng nhận xét như vậy chứ không mang hàm ý xấu. Dẫu vậy, Lâm Tâm Như vẫn bị mất điểm trong mắt không ít khán giả.

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Ngay khi người hâm mộ còn chưa kịp vui mừng trước “tin vui” của vợ chồng diễn viên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thì người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa sao Hoa ngữ

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