Động thái gây chú ý của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa khi vướng tin hẹn hò

Ngày 11/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cánh săn ảnh đã quay được cảnh hai diễn viên Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ liên tục cùng trở về một tòa nhà chung cư trong nhiều ngày liền.

Sáng ngày 11/10, mạng xã hội chấn động với thông tin Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa hẹn hò. Chủ đề này nhanh chóng leo lên Hot Search Weibo, khi mà cả hai bị paparazzi bắt gặp về chung một tòa nhà trong suốt 4 ngày liên tiếp.

Không chỉ vậy, theo người này thì Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa còn ở cùng nhau. Cụ thể, sau khi trợ lý rời đi, Lý Quân Nhuệ sẽ từ tầng 8 lên tầng 12 để ngủ qua đêm tại phòng của Mạnh Tử Nghĩa.

Động thái gây chú ý của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa khi vướng tin hẹn hò - Ảnh 1

 

Thời điểm hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về câu chuyện này. Nếu nó là sự thật, vậy thì những người mừng nhất đương nhiên là các fan couple. Bởi lẽ, họ đã đẩy thuyền cặp đôi này suốt từ hồi Cửu Trùng Tử phát sóng.

Trong phim, cả hai có những phân cảnh vô cùng tình tứ. Chemistry ấn tượng của họ chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp Cửu Trùng Tử đạt được thành công rực rỡ ngoài mong đợi.

Động thái gây chú ý của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa khi vướng tin hẹn hò - Ảnh 2

Bên cạnh đó, mặc dù fan yêu thích cặp đôi Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa. Nhưng việc hai diễn viên vướng tin đồn hẹn hò ở thời điểm này có thể gây bất lợi cho Lý Quân Nhuệ.

Anh có bộ phim “Yến ngộ Vĩnh An” mới lên sóng được 2 ngày. Nam diễn viên vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá phim cùng nữ chính Vương Ảnh Lộ. Việc nam chính vướng tin đồn hẹn hò có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm xem phim của khán giả.

Ít giờ sau khi tin đồn hẹn hò lan truyền, cả Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đều lên tiếng phủ nhận.

Trong khi đó, dự án phim “Thượng công chúa” đánh dấu màn tái hợp của cặp sao đang được mong đợi.

Sau thất bại của Đào Hoa Ánh Giang Sơn, Mạnh Tử Nghĩa đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong Hoa Sơn Luận Kiếm: Cửu Âm Chân Kinh. Dù không được quảng bá rầm rộ nhưng phim vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích thể loại võ hiệp, đặc biệt là các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung.

