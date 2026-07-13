Tống Uy Long tiết lộ thay đổi sau khi hợp tác với Trương Tịnh Nghi

Sao quốc tế 13/07/2026 17:07

Những màn tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Không ít khán giả cho rằng sự ăn ý ngoài đời cũng là một trong những yếu tố giúp Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi tạo nên màn kết hợp được kỳ vọng trong Dã cẩu cốt đầu.

Tống Uy Long trở thành tâm điểm tại sự kiện quảng bá bộ phim Dã cẩu cốt đầu khi chia sẻ một câu chuyện hậu trường hài hước liên quan đến bạn diễn Trương Tịnh Nghi. Nam diễn viên cho biết dù bộ phim đã đóng máy gần một năm, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nhịp làm việc căng thẳng trong thời gian ghi hình.

Theo Tống Uy Long, mỗi khi điện thoại hiện tên Trương Tịnh Nghi, phản xạ đầu tiên của anh là chần chừ vài giây trước khi nghe máy. Không phải vì cả hai có mâu thuẫn, mà bởi anh vô thức nghĩ rằng bạn diễn lại gọi để trao đổi về một phân cảnh khó hoặc cần chỉnh sửa như thời điểm còn làm việc tại đoàn phim.

Lời chia sẻ dí dỏm của nam diễn viên nhanh chóng khiến khán phòng bật cười, đồng thời trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng câu chuyện cho thấy cả hai đã dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm đến mức hình thành "phản xạ nghề nghiệp" ngay cả khi quá trình quay phim đã kết thúc.

Tống Uy Long tiết lộ thay đổi sau khi hợp tác với Trương Tịnh Nghi - Ảnh 1

Dã cẩu cốt đầu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hưu Đồ Thành, lấy bối cảnh Trung Quốc vào thập niên 1990. Phim xoay quanh Trần Dị và Miêu Tĩnh, hai người trẻ không có quan hệ huyết thống nhưng lớn lên trong cùng một gia đình tái hôn. Từ những mâu thuẫn ban đầu do khác biệt về tính cách, họ dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau sau khi cùng trải qua nhiều biến cố.

Trong phim, Tống Uy Long đảm nhận vai Trần Dị – chàng trai có vẻ ngoài ngang tàng nhưng sống giàu tình cảm. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi vào vai Miêu Tĩnh, cô gái ít nói, mạnh mẽ và luôn che giấu những tổn thương trong lòng. Sự thay đổi liên tục trong mối quan hệ giữa hai nhân vật khiến nhiều phân cảnh đòi hỏi cảm xúc mạnh, từ cãi vã, đối đầu đến những khoảnh khắc giằng xé tâm lý.

Tống Uy Long tiết lộ thay đổi sau khi hợp tác với Trương Tịnh Nghi - Ảnh 2Tống Uy Long tiết lộ thay đổi sau khi hợp tác với Trương Tịnh Nghi - Ảnh 3

Nam diễn viên tiết lộ bộ phim được ghi hình trong hơn bốn tháng và phần lớn thời gian anh cùng Trương Tịnh Nghi đều có mặt trên trường quay. Theo Tống Uy Long, bạn diễn là người rất cầu toàn. Mỗi khi cảm thấy một cảnh quay chưa đạt yêu cầu, cô thường chủ động trao đổi về lời thoại, ánh mắt, tâm lý và động cơ của nhân vật. Thậm chí sau khi kết thúc lịch quay, cả hai vẫn tiếp tục thảo luận để hoàn thiện màn thể hiện.

Ngồi cạnh đồng nghiệp tại sự kiện, Trương Tịnh Nghi cũng bật cười trước câu chuyện này. Nữ diễn viên tiết lộ hiện cô đã quen với phản xạ của Tống Uy Long nên thường nhắn tin trước để thông báo nội dung cuộc gọi, tránh khiến anh lầm tưởng cả hai lại phải bàn về những cảnh quay căng thẳng.

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