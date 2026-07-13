2 khối bê tông nặng 15 tấn rơi khỏi xe tải đang di chuyển, va trúng ô tô con khiến 2 người bị thương

Đoạn clip cho thấy chiếc xe tải đang di chuyển trên đường cao tốc Bắc-Nam ở Bolivar, Nam Úc, thì 2 khối bê tông nặng 15 tấn bất ngờ rơi khỏi rơ moóc và rơi xuống đường. 2 người đi bộ đứng cạnh chiếc xe bị hỏng bị va trúng, trong khi những chiếc xe khác bị đẩy lùi do va chạm.
Video 2 giờ 47 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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