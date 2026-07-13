2 khối bê tông nặng 15 tấn rơi khỏi xe tải đang di chuyển, va trúng ô tô con khiến 2 người bị thương

Đoạn clip cho thấy chiếc xe tải đang di chuyển trên đường cao tốc Bắc-Nam ở Bolivar, Nam Úc, thì 2 khối bê tông nặng 15 tấn bất ngờ rơi khỏi rơ moóc và rơi xuống đường. 2 người đi bộ đứng cạnh chiếc xe bị hỏng bị va trúng, trong khi những chiếc xe khác bị đẩy lùi do va chạm.

Video 2 giờ 47 phút trước 2 giờ 47 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-khoi-be-tong-nang-15-tan-roi-khoi-xe-tai-ang-di-chuyen-va-trung-o-to-con-khien-2-nguoi-bi-thuong-763972.html