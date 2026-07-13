Tử vi tuần mới (từ 13/7 đến 19/7/2026), 3 con giáp có vận Quý Nhân cùng nhiều cát tinh soi chiếu, công việc thuận lợi, công danh thăng tiến mạnh

Tử vi tuần mới (từ 13/7 đến 19/7/2026), Thực Thần độ mệnh, người tuổi Dậu hôm nay đón tin vui về đường tài lộc vượng phát, như được trải thảm hoa hồng. Đặc biệt, người làm kinh doanh dễ dàng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà nhiều như nước.

Còn với những chú Gà làm công ăn lương, bạn có thể sẽ được cấp trên khen ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình. Dù đứng trước khó khăn thử thách thế nào, bạn cũng không vì thế mà sờn lòng nhụt chí. Nhờ vậy, bạn luôn được đánh giá rất cao về vai trò của mình trong tập thể.

Thổ sinh Kim, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp những ai đã có đôi có cặp có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa, đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (từ 13/7 đến 19/7/2026), Thiên Tài mang tới cơ may cho con giáp tuổi Tuất, nhờ đó mà của cải của không ít bản mệnh thuộc con giáp này được cải thiện trong thời gian này. Không những thế có một số người còn có thể làm giàu nhờ những món hàng bán được giá cao, lãi suất lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Khi có cơ hội phát huy được nội lực của mình trong ngày Thiên Ấn nâng đỡ, con giáp tuổi Tuất cảm thấy tự tin hơn. Có thể nói, đây là ngày để bạn xác định những mục tiêu mới mẻ, rõ rệt hơn cho mình đấy.



Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bạn lúc này đang giảm sút, hãy bỏ ngay thói quen đi ngủ muộn và ăn uống không đúng bữa đi nhé vì đó là tác nhân khiến bạn không duy trì được thể trạng tốt trong ngày này.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới (từ 13/7 đến 19/7/2026), tuổi Tý được cát tinh che chở nên vận trình công việc có phần thuận lợi hơn so với bình thường. Con giáp này dù có gặp phải khó khăn cũng có thể tự mình giải quyết bằng chính năng lực của bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, chặng đường thăng tiến trước mắt rộng mở hơn với con giáp này. Với năng lực của mình, bản mệnh có thể được cấp trên đánh giá cao và tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn để trở thành lớp lãnh đạo kế cận.

Tuy nhiên hôm nay Thủy khí vượng cho thấy sức khỏe của tuổi Tý không được tốt lắm, dễ gặp các vấn đề về thận. Nếu không được can thiệp sớm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bản mệnh, nên nhanh chóng thăm khám kịp thời.

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