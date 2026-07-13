Cô gái vào tình trạng nguy kịch sau khi uống chai nước nghi ngờ chứa axit tại cửa hàng trang sức

Đoạn clip cho thấy cô gái ngồi cùng mẹ, còn người bán trang sức ngồi đối diện. Người mẹ lấy chai nước từ quầy và đưa cho cô gái. Ngay khi uống một ngụm, cô rất đau đớn, trong khi người mẹ và người bán trang sức đều sững sờ. Được biết, chai nước có vẻ là của một nhãn hiệu nước uống đóng chai nổi tiếng, nhưng được cho là chứa axit thay vì nước.

Video 1 giờ 36 phút trước 1 giờ 36 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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