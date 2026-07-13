Ninh Bình: Khởi tố đối tượng bán gần 3.600 đôi giày thể thao giả hàng hiệu

Đời sống 13/07/2026 16:01

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số hàng hóa trên không được chủ sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hoặc phân phối

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tuấn (SN 1990, trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng bán gần 3.600 đôi giày thể thao giả hàng hiệu - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Minh Tuấn (SN 1990, trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo báo Lao Động, trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 tỉnh Ninh Bình và Công an phường Duy Hà kiểm tra tại địa điểm kinh doanh được sử dụng để thực hiện hoạt động bán hàng online của Phạm Minh Tuấn, ở phường Duy Hà. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành vi buôn bán hơn 3.500 đôi giày thể thao các loại, giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ, tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng.

Theo cảnh sát, toàn bộ số hàng hóa trên không được chủ sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra làm rõ vụ việc.

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