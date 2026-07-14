'Đội bóng nữ Kung Fu' doanh thu bùng nổ, Châu Tinh Trì vẫn vướng tranh cãi

Sao quốc tế 14/07/2026 14:33

Sau hai ngày công chiếu, 'Đội bóng nữ Kung Fu' của Châu Tinh Trì thu hơn 400 triệu nhân dân tệ, dẫn đầu phòng vé Trung Quốc.

"Đội bóng nữ Kung Fu" đang trở thành hiện tượng mới của phòng vé Trung Quốc trong mùa hè 2026. Tác phẩm do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn, đánh dấu lần trở lại hiếm hoi của ông trên cương vị cầm trịch một dự án điện ảnh sau nhiều năm. Bộ phim kết hợp giữa yếu tố hài, võ thuật và bóng đá nữ, đồng thời được xem là tác phẩm mang tinh thần tiếp nối của "Đội bóng Thiếu Lâm" – bộ phim từng tạo nên dấu ấn của Châu Tinh Trì cách đây 25 năm.

Theo dữ liệu từ Maoyan, chỉ sau hai ngày ra mắt, "Đội bóng nữ Kung Fu" đã thu về hơn 400 triệu nhân dân tệ, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé Trung Quốc. Trước đó, ngay trong ngày đầu công chiếu, phim đã vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ. Các nền tảng theo dõi doanh thu cũng dự báo tác phẩm có thể chạm cột mốc hơn 1,4 tỷ nhân dân tệ nếu tiếp tục duy trì sức hút với khán giả trong những ngày tới.

'Đội bóng nữ Kung Fu' doanh thu bùng nổ, Châu Tinh Trì vẫn vướng tranh cãi - Ảnh 1

Bên cạnh thành tích thương mại ấn tượng, bộ phim cũng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn điện ảnh bởi sự chênh lệch đáng kể về điểm đánh giá giữa hai nền tảng lớn là Maoyan và Douban. Trên Maoyan, nơi chỉ những tài khoản đã mua vé mới được chấm điểm, phim nhận mức đánh giá rất cao 9,4/10. Trong khi đó, điểm số trên Douban thấp hơn đáng kể, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng thực sự của tác phẩm.

Nhiều khán giả cho rằng sự khác biệt này đến từ cơ chế chấm điểm của từng nền tảng. Maoyan phản ánh ý kiến của nhóm khán giả trực tiếp ra rạp, còn Douban có cộng đồng người dùng rộng hơn với nhiều góc nhìn, tiêu chí đánh giá khắt khe hơn. Vì vậy, khoảng cách điểm số giữa hai nền tảng không phải điều quá bất ngờ.

'Đội bóng nữ Kung Fu' doanh thu bùng nổ, Châu Tinh Trì vẫn vướng tranh cãi - Ảnh 2

Về nội dung, "Đội bóng nữ Kung Fu" vẫn mang đậm dấu ấn quen thuộc của Châu Tinh Trì với tiết tấu nhanh, những mảng miếng hài đặc trưng cùng các màn võ thuật kết hợp bóng đá được dàn dựng công phu. Bộ phim cũng truyền tải thông điệp về tinh thần đồng đội, sự nỗ lực và khát vọng theo đuổi ước mơ.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đạo diễn họ Châu vẫn đang khai thác công thức thành công cũ. Dù mang đến nhiều tiếng cười và những màn hành động mãn nhãn, tác phẩm bị nhận xét thiếu sự đột phá về cách kể chuyện cũng như phong cách dàn dựng so với các bộ phim từng làm nên tên tuổi của ông. Chính vì vậy, "Đội bóng nữ Kung Fu" vừa là cú hích lớn tại phòng vé, vừa trở thành một trong những bộ phim gây nhiều tranh luận nhất của điện ảnh Hoa ngữ trong năm 2026.

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Bộ phim "Đội bóng nữ Kungfu" do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn sẽ chính thức ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 11/7. Ngay sau khi lịch phát hành được công bố, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả.

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