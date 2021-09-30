3 nguồn sức mạnh giúp phụ nữ rời bỏ một cuộc tình đã hết hạn sử dụng trong vòng 1 phút 5 giây

Chính vì lẽ đó mà rất nhiều chị em an phận cuộc đời sống như đã chết, đáng lẽ phải giải phóng cho chính bản thân mình để tìm đến chân trời mới, cơ hội mới tốt đẹp hơn thì lại chọn làm bạn với nước mắt và những niềm đau.

Yêu thương là việc của trái tim, nhưng buông bỏ lại là việc của bản lĩnh, lý trí và trí tuệ của một người phụ nữ. Thế nhưng có một sự thật đáng buồn là số người phụ nữ cầm lên được buông bỏ được thì đếm được trên đầu ngón tay, riêng số bi lụy trong tình yêu thì nhiều không đếm xuể.

Cho nên, dù gì thì gì vẫn nên sống sao cho thật ý nghĩa và trọn vẹn cuộc đời mình, học cách quyết liệt, dứt khoát buông bỏ tất cả những gì không mang lại cho mình niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười và một trong số đó chính là mạnh mẽ rời bỏ cuộc tình đã đổ nát, thứ đáng lẽ phải quăng vào sọt rác từ lâu...

Phụ nữ ơi! 60 năm cuộc đời ngắn ngủi lắm, đời thì lại vô thường: sống nay chết mai, ai đâu biết trước được hôm nay ta còn cười nói vui vẻ như được như thế này, nhưng lỡ ngày mai lỡ sự vô thường ập đến cướp mất cuộc đời mình đi thì sao?

Nếu đến đây mà bạn vẫn còn chưa đủ sức mạnh để buông bỏ mối quan hệ độc hại, những thứ không còn phù hợp với cuộc hành trình của mình, thì đây chính là 3 nguồn sức mạnh giúp bạn nạp thêm dũng khí để đứng lên mà giải phóng cho cuộc đời mình…

Nguồn sức mạnh thứ nhất chính là, hãy luôn là người nắm đằng chuôi của con dao để chủ động thay đổi cục diện

Phụ nữ trưởng thành thường đặt nặng sự bình yên và xem nhẹ tình yêu, nếu ở trong một cuộc tình mà đầy rẫy sự tổn thương và đau khổ... thì họ sẽ sẵn sàng im lặng và rời đi... Ảnh minh họa

Việc chị em đang yêu một người rồi bỗng dưng im lặng, rời đi không có lý do sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy trời đất như quay cuồng, họ sẽ shock vì thái độ khó hiểu của bạn.

Sau khi vượt qua cú shock này thì họ sẽ lấy hết sức bình sinh mà tự soi xét lại bản thân mình xem mình đã làm gì để khiến cho cô ấy phải ra đi không một lời từ biệt như vậy?

Nếu như bạn là người phụ nữ có nhiều hệ giá trị tốt đẹp và họ cũng là một người đàn ông có đủ lương tri, thì lúc này họ sẽ tìm mọi phương cách để gặp lại bạn, chú tâm lắng nghe bạn trải lòng và sẵn sàng sửa chữa mọi hành vi hay bất kì một nét tính cách nào đó ở anh ta khiến bạn không vui.

Khi này bạn có thể nói ra mọi thứ bạn không thích ở anh ta, những điều anh ta làm khiến bạn cảm thấy khó chịu, tổn thương và cũng có thể yêu cầu anh ta thỏa hiệp với bạn về những điều mình muốn.

Và chắc chắn rồi, nếu tình yêu của anh ta đủ lớn, đủ chân thành và thật sự muốn có bạn bên đời, thì anh ta sẽ sẵn lòng thay đổi tất cả những thứ làm bạn không hạnh phúc để trở thành một Mr right của cuộc đời bạn.

Nguồn sức mạnh thứ hai: Sẽ có một Mr right nào đó đang chờ đợi bạn ở phía trước, thế nên tại sao lại phải vì một cái cây bị sâu mục mà bỏ đi cả một cánh rừng?

Trên cuộc hành trình của mình rất có thể họ sẽ gặp được Mr right của cuộc đời mình - Ảnh minh họa

Với trường hợp bạn bỏ đi và anh ta không quay lại níu kéo, điều này cũng không sao cả. Bởi vì việc của bạn sinh ra không phải là để đi níu kéo hay van xin tình yêu, sự thương hại của bất kỳ một người đàn ông nào cả.

Mà cái bạn cần làm chính là bước tiếp trên cuộc hành trình của mình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất bằng cách: chăm chỉ kiếm tiền, nuôi dưỡng tâm hồn thật thánh thiện, năng nổ tham gia các công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người yếu thế hơn mình, tích cực học tập mở mang sự hiểu biết, gặp gỡ những người bạn có cùng lý tưởng sống cao đẹp, luôn không ngừng học cách làm cho bản thân trở nên đẹp toàn diện từ tâm hồn đến ngoại hình...

Để rồi sau tất cả thì trái tim bạn sẽ lại được bình được yên và cuộc đời của bạn rồi sẽ hạnh phúc, tất nhiên là không phải hạnh phúc bên người đàn ông bội bạc ấy, mà là bên cạnh một chàng bạch mã hoàng tử, người xứng đáng với hệ giá trị tốt đẹp của bạn và sinh ra là để dành cho bạn.

Nguồn sức mạnh thứ ba: Thà chọn một cuộc đời độc thân mà vui vẻ, hạnh phúc, chất lượng cao vẫn hơn đứt việc đâm đầu vào một cuộc hôn nhân chất lượng thấp...

Bằng không thì họ vẫn hạnh phúc với cuộc đời độc lập, tự do của mình - Ảnh minh họa

Phụ nữ gặp phải người đàn ông tệ bạc đã khổ, nhưng tự ngược đãi chính bản thân mình sau khi kết thúc một mối quan hệ không trọn vẹn lại càng khổ hơn.

Tôi biết rằng có rất nhiều người phụ nữ sẽ khóc đến sưng húp cả mắt, hoặc cũng có thể là thường xuyên vào trang cá nhân của người đàn ông tệ bạc ấy để xem ảnh anh ta trên trang zalo, face book…mà không hề tự hỏi bản thân làm thế để mà làm gì?

Bởi với những người đàn ông tồi tệ, thì dù bạn có moi gan, bán thận cho anh ta hay khóc lóc đến mù lòa cả đôi mắt, bệ rạc cả xác thân...thì anh ta cũng sẽ chẳng quan tâm, chẳng quay trở lại.

Mà giả như có quay trở lại đi chăng nữa, thì liệu rằng bạn có thể hạnh phúc bên một người đàn ông sở hữu phiên bản lỗi chứng nào tật nấy, vẫn tàn nhẫn, vô vô tâm trong lúc bạn cần anh ta nhất, vẫn đối xử với bạn như con ở trong nhà, vẫn khinh thường bạn ở mọi lúc mọi nơi...không?

Thế nên, sau những năm tháng khờ dại yêu người thì phụ nữ vẫn phải tự yêu thương lấy chính mình, tự trở thành cây tùng cây bách cho chính cuộc đời mình, học cách chấp nhận sự thật rằng cuộc tình đầy rẫy những khổ đau, tổn thương và nước mắt ấy đã kết thúc từ lâu rồi.

Cho nên, thay vì chạy theo anh ta hay suy nghĩ về việc sẽ quay lại, thì chi bằng hãy học cách tự chữa lành tổn thương cho đứa trẻ bên trong của mình và sống một cuộc đời độc thân vui vẻ, không nuối tiếc quá khứ, không mơ tưởng tương lai mà chỉ cần sống tốt ở thì hiện tại là đủ.

Bởi khi bạn sống trọn vẹn từng giây phút ở phút giây hiện tại, thì cuộc đời sẽ có sự an bài tốt nhất dành cho bạn.