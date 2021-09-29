3 cách để phụ nữ 'bấm nút next' cho một cuộc tình đã hết hạn sử dụng…

Dưới đây là 5 cách giúp chị em nạp thêm dũng khí chiến đấu, lấy hết sức bình sinh để bấm nút next cho một cuộc tình đã hết date...

Đàn ông yêu bằng lý trí, phụ nữ lại yêu bằng cảm xúc. Cho nên, đứng trước một cuộc tình đã “hết hạn sử dụng” rồi mà rất nhiều người phụ nữ vẫn loay hoay trước mớ bòng bong giữa việc nên dừng lại hay bước tiếp?

1. Tột cùng của nỗi đau chị em sẽ học được cách để buông bỏ

Tột cùng của nỗi khổ đau phụ nữ sẽ đủ dũng khí để buông bỏ. Ảnh minh họa

Có những chị em thường bảo, sao tôi khó bỏ người yêu anh a, anh b quá. Thật ra thì nó không hề khó khăn đến như vậy, chẳng qua là vì nỗi đau trong lòng các chị chưa đủ nhiều. Chứ nếu mà thất vọng đủ nhiều, nỗi đau đủ lớn thì việc buông bỏ đã diễn ra quá dễ dàng rồi.

Thế nên một khi đứng trước ngã ba đường giữa ở lại và rời đi, thì chị em có thể xem thử mình đã đủ đau hay chưa? khổ sở mình phải gánh chịu đã đủ nhiều hay chưa?...nếu tất cả là có, thì còn chần chờ chi mà không hành động thôi? hãy ra đi để giải phóng cho bản thân, thay vì ở lại chịu đựng sự giày vò và đớn đau.

2. Tột cùng của nỗi đau thì phụ nữ sẽ biết cách để yêu thương chính mình hơn bất kì một ai khác

Tột cùng của bất hạnh, phụ nữ sẽ học được cách để tự yêu thương bản thân. Ảnh minh họa

Tình yêu nó không là một điều gì đó khiến cho chị em phụ nữ phải đau đớn, trầy trật, gục ngã trong sự tổn thương...mà nó chính là thứ mang lại niềm vui, hạnh phúc và động lực sống cho tất cả những người phụ nữ.

Bởi phụ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được sống một cuộc đời ấm êm bên chồng con và người mình yêu.

Nhưng rồi sau tất cả, cuộc tình mà phụ nữ đặt hết tất cả tâm can vào lại luôn khiến cuộc đời họ nhận lại toàn sự phản bội và thương đau, thì thôi phụ nữ à hãy biết yêu lấy mình sau những năm tháng yêu người, hãy dành tình yêu thương cho bản thân đủ nhiều để có dũng khí mà mạnh mẽ bước ra khỏi một cuộc tình đáng phải đắp mộ từ lâu, hãy tự lấy sức mình mà giải phóng cho chính cuộc đời mình, hãy đứng lên và rời đi…

3. Đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ quay trở lại với ngôi nhà cũ đã đổ nát ấy

Và đến tột cùng của sự cùng cực, phụ nữ sẽ học được cách để sống một cuộc đời đàn ông có hay không có cũng được, nhưng cuộc đời phải được hạnh phúc và bình yên... Ảnh minh họa

Cũng đều là những người phụ nữ như nhau, nhưng có khá nhiều chị em thật khiến bản thân tôi vô cùng ngạc nhiên.

Bởi vì, rõ ràng là sau khi vứt bỏ một mối quan hệ mang đến cho mình quá nhiều sự tổn thương, mất mát và nỗi đau tột cùng mà họ vẫn còn lo tìm chỗ này, chỗ kia để hỏi các chuyên gia tâm lý rằng: “khi anh ấy quay lại thì nên cho cơ hội hay là không?”.

Chính vì cái tâm thế yếu mếm và thiếu quyết đoán như vậy mà cuộc đời của các bạn khổ sở thì âu cũng là lẽ thường tình...

Bởi vì, đàn ông họ rất khinh thường những người phụ nữ quá yếu mềm. Cho nên, dù bạn có quay lại bao trăm lần với một người đàn ông không ra gì ấy đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng cũng vẫn chỉ là tổn thương và chia tay.

Cũng giống như khi ta đọc một cuốn sách vậy, dù có đọc đi đọc lại cuốn sách ấy bao trăm lần đi chăng nữa, thì kết thúc cũng chỉ có vậy.

Do đó, sướng khổ của phụ nữ lúc này không còn nằm ở phước lành do thần Phật ban tặng, hay bất kì một người đàn ông mang đến nữa, mà có chăng là ở sự lựa chọn của mỗi người trong cuộc… mà thôi.