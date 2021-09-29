5 loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm nhưng lại khiến gan sợ đến nỗi phải kêu trời 'cầu cứu'

Sức khỏe 29/09/2021 07:02

5 loại thực phẩm dưới đây vừa gây tăng cân, béo phì, vừa không tốt cho sức khỏe, lại vừa khiến gan sợ đến nỗi phải kêu trời cầu cứu...

5 loại thực phẩm dưới đây vừa gây tăng cân, béo phì, vừa không tốt cho sức khỏe, lại vừa đẩy lá gan rơi vào hoàn cảnh: "bụng ăn gan kêu cứu"...

Món ăn chứa nhiều muối

5 loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm nhưng lại khiến gan sợ đến nỗi phải kêu trời 'cầu cứu' - Ảnh 1

Cà pháo muối, rau cải chua...là những loại thực phẩm có chứa nhiều muối

Cho nhiều muối vào các món ăn có thể gây tích nước và tăng huyết áp dẫn đến việc gan bị nhiễm mỡ nặng nề hơn.

Nội tạng mỡ các loại động vật

5 loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm nhưng lại khiến gan sợ đến nỗi phải kêu trời 'cầu cứu' - Ảnh 2

Trong nội tạng của các loại động vật có chứa rất nhiều hàm lượng chất béo

Nếu lượng mỡ và chất béo đi qua gan quá nhiều thì vô hình trung trở thành gánh nặng cho gan vì nó không kịp tiêu thụ, điều này dễ dẫn đến tình trạng gan sẽ bị nhiễm mỡ. 

Do đó thay vì sử dụng mỡ động vật, thì bạn nên sử dụng dầu thực vật để chế biến các món ăn cho gia đình, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm có chứa quá nhiều lượng dầu mỡ có nguồn gốc từ thực vật.

Thực phẩm có chứa nhiều đường

5 loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm nhưng lại khiến gan sợ đến nỗi phải kêu trời 'cầu cứu' - Ảnh 3

Bánh kẹo cũng là một trong những loại thực phẩm được các bác sĩ chuyên khoa xếp vào danh sách một trong những món ăn không tốt cho gan nếu dùng nhiều

Nếu lượng đường được nạp vào cơ thể đến mức dư thừa thì lúc này gan sẽ chịu trách nhiệm chuyển hóa chúng thành lipid để dự trữ, khi này lượng chất béo trong gan tăng cao và làm tình trạng gan nhiễm mỡ thêm phần nặng hơn.

Những loại đồ uống có chứa cồn

5 loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm nhưng lại khiến gan sợ đến nỗi phải kêu trời 'cầu cứu' - Ảnh 4

Nếu có thể thì hãy nói không với các chất chứa cồn, đặc biệt là rượu

Trong vô số những loại đồ uống có cồn, thì rượu đích thị là thủ phạm hàng đầu gây ra nguyên nhân gan nhiễm mỡ. 

Nếu lượng rượu vào cơ thể nhiều quá mức cho phép sẽ dẫn đến tình trạng gan bị quá tải, khiến lượng acetaldehyde không thể chuyển hóa kịp thời gây nguy hại cho gan.

Gia vị nêm nếm đồ ăn quá cay nóng

5 loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm nhưng lại khiến gan sợ đến nỗi phải kêu trời 'cầu cứu' - Ảnh 5

Và tất nhiên rồi để có một lá gan khỏe mạnh, thì hãy hạn chế bớt các loại gia vị cay nóng khi sử dụng chúng để nêm nếm vào các món ăn.

Các loại đồ ăn cay nóng không những làm giảm chức năng gan thận, mà còn khiến gan không thể bài tiết chất béo, làm chúng tồn đọng khiến cho tình trạng bệnh về gan ngày càng trở nên trầm trọng.

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