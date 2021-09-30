5 cách thần thánh giúp mẹ đủ sữa cho bé bú, khám phá ngay

Tuy nhiên phải công nhận một điều rằng, dù khoa học có phát triển đến cỡ nào đi chăng nữa và bé có nhiều sự lựa chọn trong cách tiếp cận nguồn dinh dưỡng ra sao, thì theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa sản nhi vẫn khẳng định rằng, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ngoài sữa mẹ ra thì bé còn có khá nhiều sự lựa chọn khác, ví như uống nước cơm thay sữa hoặc bú sữa bình.

Biết là vậy, nhưng với những trường hợp mẹ không đủ sữa cho bé bú thì phải làm thế nào? nếu như chị em đang gặp phải trường hợp này, thì hãy ứng dụng ngay 5 cách thần thánh giúp sữa mẹ tràn trề, bé bú không kịp dưới đây...

Thịt và cá là 2 loại thực phẩm rất giàu hàm lượng chất đạm. Ảnh minh họa

Trong thành phần của cá chiên, thịt luộc, thịt nướng, thịt ram, thịt xào, cá...rất giàu chất đạm.

Vì thế ngoài thịt cá tái sống ra, thì mẹ có thể tăng cường bổ sung chất đạm giúp lợi sữa, cho bé tha hồ bú mẹ mà không lo hết sữa.

2. Uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày

Uống 3 lít nước mỗi ngày cũng là một cách để mẹ lợi sữa hơn. Ảnh minh họa

Có thể là theo thói quen nên hầu hết mẹ bỉm thường chỉ chờ khát nước rồi mới đi uống nước, tuy nhiên thói quen này sẽ không tốt cho tuyến sữa của mẹ.

Do đó, để nguồn sữa mẹ luôn dồi dào cho con thì mẹ cần uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày và đừng quên bổ sung thêm nước trái cây từ: táo, cam, dưa hấu...

3. Mẹ nhớ giữ cho tình thần của mình luôn lạc quan, vui vẻ

Đời thì không như mơ, nhưng vì con thơ mà mẹ hãy cứ vui lên mà sống nhé! Ảnh minh họa

Điều này nói thì dễ chứ làm chưa chắc đã dễ dàng như nói, đơn giản là vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi mẹ bỉm sữa mỗi hoàn cảnh.

Có những mẹ được chồng yêu chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, kinh tế khá giả thì việc này quá dễ dàng.

Thế nhưng lại có những chị em có hoàn cảnh không được như thế, cho nên điều này nói thì dễ nhưng để làm được thì cần một chút nỗ lực.

Không sao cả, miễn tình yêu của mẹ dành cho chính mình và con yêu đủ lớn lao, thì dù lấp biển vá trời gì cũng đều có thể làm được.

Vậy làm bằng cách nào? rất đơn giản mẹ nhé, mỗi ngày mẹ cố gắng không tiếp xúc với những nguồn thông tin tiêu cực từ các nguồn khác nhau, đồng thời dành thời gian để nghe những bài nhạc không lời thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và nếu được nữa thì có thể sử dụng phương pháp thiền nằm tĩnh tâm khoảng từ 10 - 15 phút mỗi ngày.

Khi tinh thần của mẹ luôn vui khỏe, thì không chỉ việc đủ sữa cho bé bú sẽ trở nên dễ dàng, mà quá trình hồi phục sau những ngày vượt cạn của mẹ cũng sẽ diễn ra một cách nhanh chóng.

4. Lựa chọn những loại thực phẩm có hàm lượng chất béo mang lại nhiều lợi ích nhất cho bé

Cá hồi, cá trích được xếp vào loại thực phẩm rất giàu chất béo có lợi cho cả mẹ và bé. Ảnh minh họa

Hàm lượng chất béo có ở trong rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng loại thực phẩm có chứa hàm lượng chất béo mang lại nhiều lợi ích nhất cho bé lại có ở trong cá trích, cá hồi, cá biển.

Ngoài ra các loại hạt và trái bơ cũng là một trong những nguồn thực phẩm giúp tăng DHA và ARA trong sữa mẹ, đồng thời hai loại chất béo này cũng góp phần không hề nhỏ vào việc phát triển hệ thần kinh và mắt của bé con.

5. Cho bé bú thành nhiều lần trong ngày

"Đôi làn môi con, ngậm bầu vú mẹ, Như cây lúa trẻ, nghiêng về phù xa". Ảnh minh họa

Cuối cùng, để có nhiều sữa cho bé bú thì mẹ phải cho bé con bú nhiều lần trong một ngày và chịu khó vắt hết sữa từ hai vú ra ngoài khoảng 3 - 4 giờ/lần.

Mặc dù cách này có hơi cực với mẹ một chút, tuy nhiên vì tình yêu thương dành cho con, phunuvagiadinh tin chắc rằng mẹ nào cũng làm được.