Bánh mì phô mai nướng chảo giòn nhẹ, thơm nức mũi - Ăn vặt vui miệng!

Làm bánh mì nướng bằng chảo siêu đơn giản

BÁNH MÌ NƯỚNG PHÔ MAI BẰNG CHẢO

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

100gr bột mì số 13

65ml sữa tươi không đường

2gr muối

10gr đường

5-10gr bơ/ dầu ăn

Nhân bánh:

150gr khoai tây

2 muỗng xốt mayonnaise

150gr phô mai Mozzarella

5gr bơ

Tiêu

Cách làm:



- Khoai tây luộc chín, nghiền mịn rồi cho vào 2 muỗng xốt Mayonnaise, 5gr bơ và chút tiêu trộn đều là xong.

- Bột sau khi trộn hết nguyên liệu thì gom lại thành một khối. Nhồi sơ khoảng 1-2 phút, cho bột nghỉ 5 phút rồi lấy ra tạo hình đem nướng luôn nha, không cần ủ.

- Cách tạo hình khá giống làm bánh bao.

- Cho 1 lớp phô mai, 1 lớp khoai tây nghiền, 1 lớp phô mai rồi túm bột lại như gói bánh bao. Sau đó cán bánh hơi dẹp ra rồi cho lên chảo nướng ở lửa nhỏ 5 phút, trở mặt bánh nướng thêm 5 phút là xong.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Zalan Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-pho-mai-nuong-chao-gion-nhe-thom-nuc-mui-an-vat-vui-mieng-454341.html