Bò cuộn nấm kim châm - Chấm nước xốt, ăn một lần là 'nghiền' ngay!

Làm bò cuộn nấm nướng ăn cơm thôi
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- Tôm rang me - Món ăn chơi 'bắt' cơm, 'bén' mồi không thể tuyệt vời hơn!
BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM ÁP CHẢO
Nguyên liệu:
- 500gr thịt bò thăn
- 200gr nấm kim châm
- Tỏi, mè trắng, ớt sa tế, dầu mè, nước tương, tương ớt, tiêu
- Hành lá, cà chua, ngò
Cách làm:
- Cắt hết chân nấm, ngâm và rửa sạch qua nước muối và để ráo nước.
- Thịt bò cho ra dĩa to trải thịt bò đều và tẩm ướp hạt nêm, tỏi, xíu tiêu. Để 20 phút cho thấm gia vị.
- Lần lượt cuốn thịt bò với nấm kim châm đã chuẩn bị sẵn, lấy cọng hành lá đã chần sơ cột quanh cuộn bò.
- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho từng cuộn thịt bò lên và trở qua lại đều tay để bò được chín đều ngon.
- Nước chấm:
- 1 muỗng nước tương
- 1/2 muỗng ớt sate
- 1 muỗng tương ớt
- Trộn đều hỗn hợp và rắc mè đã rang chín vàng lên.
- Trang trí cà chua, ngò cho bắt mắt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Giang Nguyen