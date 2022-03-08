Bò cuộn nấm kim châm - Chấm nước xốt, ăn một lần là 'nghiền' ngay!

Làm bò cuộn nấm nướng ăn cơm thôi

BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM ÁP CHẢO

Nguyên liệu:

500gr thịt bò thăn

200gr nấm kim châm

Tỏi, mè trắng, ớt sa tế, dầu mè, nước tương, tương ớt, tiêu

Hành lá, cà chua, ngò

Cách làm:

- Cắt hết chân nấm, ngâm và rửa sạch qua nước muối và để ráo nước.

- Thịt bò cho ra dĩa to trải thịt bò đều và tẩm ướp hạt nêm, tỏi, xíu tiêu. Để 20 phút cho thấm gia vị.

- Lần lượt cuốn thịt bò với nấm kim châm đã chuẩn bị sẵn, lấy cọng hành lá đã chần sơ cột quanh cuộn bò.

- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho từng cuộn thịt bò lên và trở qua lại đều tay để bò được chín đều ngon.

- Nước chấm:

1 muỗng nước tương

1/2 muỗng ớt sate

1 muỗng tương ớt

- Trộn đều hỗn hợp và rắc mè đã rang chín vàng lên.

- Trang trí cà chua, ngò cho bắt mắt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Giang Nguyen

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