Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon!

Món ngon mỗi ngày 13/03/2022 14:51

Làm cá kho miso, thịt cá mềm mướt, thấm vị ăn kèm với mì hay cơm trắng đều cực ngon, mà quan trọng là công thức đơn giản lắm nha.

Cá saba kho miso và củ cải

Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr cá saba/ cá thu/ cá ngừ/ cá cam
  • 300gr thịt ba chỉ
  • 1/2 cây củ cải
  • 2 muỗng canh miso trắng/ vàng
  • 2 muỗng canh dầu hào
  • 3 muỗng canh nước tương
  • 2 muỗng canh rượu nấu ăn/ rượu soju/ rượu trắng
  • 3 muỗng canh mật ong/ mạch nha/ mật mía/ đường thốt nốt 
  • 1 muỗng cafe muối
  • 2 cup nước gạo/ nước lọc
  • 1 muỗng cafee hạt tiêu
  • 1/2 củ gừng
  • 1 muỗng canh dầu vừng/ dầu mè

Cách làm:

- Thịt ba chỉ ngâm nước gạo 30 phút cho sạch mùi hôi, rửa lại, thấm khô, thái miếng to bản dài khoảng 6cm, dày 2cm.

- Cá thu rửa sạch với nước pha chanh loãng, thấm khô, cắt khúc. Sau đó đun nồi nước sôi, đổ lên mặt cá, để 2 phút rồi đổ nước đi. Đổ nước sôi vừa giúp khử mùi tanh vừa giúp cá săn lại khi kho không bị vỡ nát.

 

Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon! - Ảnh 2

 

- Củ cải rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh tròn, thấm khô.

 

Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon! - Ảnh 3

 

- Gừng cắt lát dày. Xếp gừng xuống đáy nồi, sau đó đến thịt ba chỉ. Sau cùng xếp cá và củ cải lên trên.

- Tẩm ướp gia vị gồm:

  • 2 muỗng canh miso trắng
  • 2 muỗng canh dầu hào
  • 3 muỗng canh nước tương
  • 2 muỗng canh rượu nấu ăn
  • 3 muỗng canh mật ong/ mạch nha/ mật mía/ đường thốt nốt
  • 1 muỗng cafe muối
  • 1 muỗng cafe hạt tiêu
  • 1 muỗng canh dầu vừng/ dầu mè

- Để 30 phút cho cá ngấm gia vị.

- Sau 30 phút, bắc lên bếp đun lửa liu riu trong khoảng 7-8 phút cho phần gia vị ngấm vào cá giúp cá săn thịt hơn mới đổ 2 cup nước gạo/ nước lọc vào vừa ngập mặt cá, vặn lửa trung bình.

- Dùng một tấm giấy bạc đặt vào giữa nồi để nhiệt tập trung vào giữa, giúp cho quá trình kho cá sẽ chín từ từ, ngấm đều gia vị. Kho đến khi cạn 1/2 nước thì tắt bếp. Sau đó để cá nghỉ 1 tiếng thì bật bếp lại kho tiếp. 

 

Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon! - Ảnh 4

 

- Lần 2, thêm nước vào kho đến khi cạn sánh là được.

 

Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoa Quỳnh Nguyễn

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