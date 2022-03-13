Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon!

- Cá thu rửa sạch với nước pha chanh loãng, thấm khô, cắt khúc. Sau đó đun nồi nước sôi, đổ lên mặt cá, để 2 phút rồi đổ nước đi. Đổ nước sôi vừa giúp khử mùi tanh vừa giúp cá săn lại khi kho không bị vỡ nát.

- Củ cải rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh tròn, thấm khô.

- Gừng cắt lát dày. Xếp gừng xuống đáy nồi, sau đó đến thịt ba chỉ. Sau cùng xếp cá và củ cải lên trên.

- Tẩm ướp gia vị gồm:

2 muỗng canh miso trắng

2 muỗng canh dầu hào

3 muỗng canh nước tương

2 muỗng canh rượu nấu ăn

3 muỗng canh mật ong/ mạch nha/ mật mía/ đường thốt nốt

1 muỗng cafe muối

1 muỗng cafe hạt tiêu

1 muỗng canh dầu vừng/ dầu mè

- Để 30 phút cho cá ngấm gia vị.

- Sau 30 phút, bắc lên bếp đun lửa liu riu trong khoảng 7-8 phút cho phần gia vị ngấm vào cá giúp cá săn thịt hơn mới đổ 2 cup nước gạo/ nước lọc vào vừa ngập mặt cá, vặn lửa trung bình.

- Dùng một tấm giấy bạc đặt vào giữa nồi để nhiệt tập trung vào giữa, giúp cho quá trình kho cá sẽ chín từ từ, ngấm đều gia vị. Kho đến khi cạn 1/2 nước thì tắt bếp. Sau đó để cá nghỉ 1 tiếng thì bật bếp lại kho tiếp.

- Lần 2, thêm nước vào kho đến khi cạn sánh là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Quỳnh Nguyễn