Thịt bê kho cà ri - Chấm bánh mì, ăn siêu lạ miệng

Món ngon mỗi ngày 13/03/2022 09:55

Làm thịt bê hầm cà ri thơm ngon, bổ dưỡng khiến cả nhà đều thích mê.

KHO THỊT BẮP BÊ HOA CÀ RI

Thịt bê kho cà ri - Chấm bánh mì, ăn siêu lạ miệng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr bắp bê hoa 
  • 150gr cà rốt 
  • 150gr khoai tây 
  • 50-100ml nước cốt dừa 
  • 2/3-1gói cà ri 
  • 1 muỗng cafe hạt nêm
  • 1/2 muỗng cafe đường 
  • 1-2 trái ớt
  • 2 tép tỏi
  • 2 muỗng cafe dầu ăn 
  • 200gr xoài, táo 

Cách làm:

- Thịt rửa sạch cắt miếng vừa ăn

- Cà rốt khoai tây bào vỏ rửa sạch để ráo, cắt miếng vừa ăn đem chiên sơ 

- Ướp thịt với + cà ri + hạt nêm + đường + ớt bằm khoảng 10 phút cho thấm vị

- Cho 1 muỗng cafe dầu vào nồi bắc lên bếp, cho tỏi vào phi thơm xong, cho thịt vào đảo đều cho săn thịt. Đổ khoảng 100ml nước dừa vào nấu sôi, cho tiếp khoai tây và cà rốt vào đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp đun liu riu cho cạn còn sền sệt là được. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, tắt bếp

 

 

Thịt bê kho cà ri - Chấm bánh mì, ăn siêu lạ miệng - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Lan Vũ

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