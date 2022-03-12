Làm trứng vịt lộn nướng mắm me - Vừa ăn vừa lai rai cùng người thân!

Lâu lâu đổi gió biến tấu trứng vị lộn

HỘT VỊT LỘN XỐT MẮM ME

Nguyên liệu:

10 quả trứng vịt lộn

Rau răm

Nước cốt me

Gia vị: Nước mắm, tương ớt, đường, tiêu, ớt bột

Nước mắm, tương ớt, đường, tiêu, ớt bột Tỏi phi, mỡ hành

Đậu phộng

Cách làm:



- Luộc chín trứng vịt lộn. Dùng kéo khoét vỏ trứng, trút nước trong trứng ra

- Xốt mắm me:

1 muỗng tương ớt

2 muỗng nước mắm

3-4 muỗng đường

Hạt nêm và tiêu

1/2 muỗng ớt bột

1-2 muỗng nước cốt me

- Trộn đều lên. Phi tỏi ớt đã băm nhuyễn cho vàng thơm, cho hỗn hợp trên vào đảo đều khi hỗn hợp sôi lăn tăn hơi sệt lại thì tắt bếp.

- Rưới zốt mắm me vào trứng. Cho vào nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 180 độ trong 5-7 phút khi nước xốt sôi lăn tăn là được.

- Lấy trứng ra, rưới mỡ hành, rắc đậu phộng tỏi phi lên trên là xong.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-trung-vit-lon-nuong-mam-me-vua-an-vua-lai-rai-cung-nguoi-than-455014.html