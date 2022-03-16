Tôm viên chiên xù - Vừa ngon vừa hợp vệ sinh, cho trẻ ăn bao nhiêu cũng thích!

Làm tôm viên chiên từ thịt tôm thật, đơn giản nhưng lại khiến con bạn mê tít!
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TÔM VIÊN CHIÊN XÙ
Nguyên liệu:
- 200gr tôm tươi
- 100gr giò sống
- 1/2 củ hành tây
- Bột chiên giòn
- Bột chiên xù
- 1 lòng đỏ trứng gà
- Gia vị/ hạt nêm
- Hạt tiêu
Cách làm:
- Tôm bóc vỏ, làm sạch.
- Xay nhuyễn tôm, hành tây, giò sống.
- Nêm 1 chút gia vị và tiêu vừa ăn
- Lấy 1 chút dầu ăn bôi vào bao tay nilon sau đó lấy hỗn hợp thịt tôm đã xay nhuyễn cho vào tay và viên tròn. Lăn viên thịt lần lượt qua bột chiên giòn, trứng, bột chiên xù.
- Lấy 1 chiếc đuôi tôm cho vào giữa viên thịt, lấy tay xoè đều đuôi tôm ra như xoè quạt để khi chiên xong đuôi tôm vẫn đẹp
- Chiên lửa vừa hoặc cho vào nồi chiên không dầu đến khi chín vàng cả 2 mặt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phương Linh