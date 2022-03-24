Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng!

Món ngon mỗi ngày 24/03/2022 09:00

Cá rô chiên giòn, nước dùng ngọt thanh hòa quyện với sợi bún. Sáng ra làm tô bún chất lượng đi làm thôi

BÚN CÁ RÔ 

Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1.2kg cá rô phi 
  • 500gr xương vụn
  • 5 trái cà chua
  • 1 củ hành tây
  • Thì là, hành lá
  • Bạc hà (dọc mùng)
  • Bột nghệ, nghệ tươi, tỏi, gừng
  • Gia vị: nước mắm, muối, đường, bột ngọt
Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cá rô phi làm sạch, sau đó phi lê và cắt miếng vừa ăn. 

 

Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng! - Ảnh 3

 

- Ướp cá 30 phút với các gia vị:

  • 2 muỗng cafe bột nghệ
  • Gừng và tỏi giã nhuyễn
  • 1 muỗng cafe muối
  • 1 muỗng đường, ít bột ngọt, tiêu đen

- Trộn đều hỗn hợp sau đó ướp khoảng 30 phút 

- Xương vụng rửa sạch, chần sơ qua nước sôi, sau đó ninh với 3 lít nước ở lửa lớn trong khoảng 30 phút. Trong lúc ninh xương, cho 1 củ hành tây, 1 ít gừng và nghệ cắt lát vào 

- Vớt bọt và tiếp tục cho xương cá vào sau khi đã ninh xương trước 30 phút. Tiếp tục giữ lữa lớn và ninh tiếp 20-30 phút, sau đó bỏ tất cả phần xương và ray lại nước dùng. Nêm nếm lại cho hợp khẩu vị gia đình:

  • 1 muỗng đường
  • 2 muỗng nước mắm
  • 1 muỗng muối
  • 1 muỗng bột ngọt
Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng! - Ảnh 4

 

- Chuẩn bị 5 trái cà chua, cắt múi cau sau đó cho vào nước dùng.

- Cá rô sau khi ướp cho thêm khoảng 1-2 muỗng bột bắp trước khi chiên. 

- Chiên với lửa vừa cho vàng giòn, vớt ra và để ráo dầu

 

Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng! - Ảnh 5

 

- Chuẩn bị thêm ít thì là, hành lá cắt nhuyễn/ cắt khúc và ít dọc mùng cắt khúc/ bào mỏng.

- Dọc mùng trụng sơ qua nước sôi, sau đó vắt hết nước

- Cho bún vào bát sau đó cho thêm dọc mùng, cá rô xếp lên trên và chan ít nước lèo lên

 

 

Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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