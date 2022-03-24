Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng!

Cá rô chiên giòn, nước dùng ngọt thanh hòa quyện với sợi bún. Sáng ra làm tô bún chất lượng đi làm thôi
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BÚN CÁ RÔ
Nguyên liệu:
- 1.2kg cá rô phi
- 500gr xương vụn
- 5 trái cà chua
- 1 củ hành tây
- Thì là, hành lá
- Bạc hà (dọc mùng)
- Bột nghệ, nghệ tươi, tỏi, gừng
- Gia vị: nước mắm, muối, đường, bột ngọt
Cách làm:
- Cá rô phi làm sạch, sau đó phi lê và cắt miếng vừa ăn.
- Ướp cá 30 phút với các gia vị:
- 2 muỗng cafe bột nghệ
- Gừng và tỏi giã nhuyễn
- 1 muỗng cafe muối
- 1 muỗng đường, ít bột ngọt, tiêu đen
- Trộn đều hỗn hợp sau đó ướp khoảng 30 phút
- Xương vụng rửa sạch, chần sơ qua nước sôi, sau đó ninh với 3 lít nước ở lửa lớn trong khoảng 30 phút. Trong lúc ninh xương, cho 1 củ hành tây, 1 ít gừng và nghệ cắt lát vào
- Vớt bọt và tiếp tục cho xương cá vào sau khi đã ninh xương trước 30 phút. Tiếp tục giữ lữa lớn và ninh tiếp 20-30 phút, sau đó bỏ tất cả phần xương và ray lại nước dùng. Nêm nếm lại cho hợp khẩu vị gia đình:
- 1 muỗng đường
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng muối
- 1 muỗng bột ngọt
- Chuẩn bị 5 trái cà chua, cắt múi cau sau đó cho vào nước dùng.
- Cá rô sau khi ướp cho thêm khoảng 1-2 muỗng bột bắp trước khi chiên.
- Chiên với lửa vừa cho vàng giòn, vớt ra và để ráo dầu
- Chuẩn bị thêm ít thì là, hành lá cắt nhuyễn/ cắt khúc và ít dọc mùng cắt khúc/ bào mỏng.
- Dọc mùng trụng sơ qua nước sôi, sau đó vắt hết nước
- Cho bún vào bát sau đó cho thêm dọc mùng, cá rô xếp lên trên và chan ít nước lèo lên
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen