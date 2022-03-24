Bún cá rô phi chiên giòn chuẩn vị Bắc - Đậm đà khó cưỡng!

- Cá rô phi làm sạch, sau đó phi lê và cắt miếng vừa ăn.

- Ướp cá 30 phút với các gia vị:

2 muỗng cafe bột nghệ

Gừng và tỏi giã nhuyễn

1 muỗng cafe muối

1 muỗng đường, ít bột ngọt, tiêu đen

- Trộn đều hỗn hợp sau đó ướp khoảng 30 phút

- Xương vụng rửa sạch, chần sơ qua nước sôi, sau đó ninh với 3 lít nước ở lửa lớn trong khoảng 30 phút. Trong lúc ninh xương, cho 1 củ hành tây, 1 ít gừng và nghệ cắt lát vào

- Vớt bọt và tiếp tục cho xương cá vào sau khi đã ninh xương trước 30 phút. Tiếp tục giữ lữa lớn và ninh tiếp 20-30 phút, sau đó bỏ tất cả phần xương và ray lại nước dùng. Nêm nếm lại cho hợp khẩu vị gia đình:

1 muỗng đường

2 muỗng nước mắm

1 muỗng muối

1 muỗng bột ngọt

- Chuẩn bị 5 trái cà chua, cắt múi cau sau đó cho vào nước dùng.

- Cá rô sau khi ướp cho thêm khoảng 1-2 muỗng bột bắp trước khi chiên.

- Chiên với lửa vừa cho vàng giòn, vớt ra và để ráo dầu

- Chuẩn bị thêm ít thì là, hành lá cắt nhuyễn/ cắt khúc và ít dọc mùng cắt khúc/ bào mỏng.

- Dọc mùng trụng sơ qua nước sôi, sau đó vắt hết nước

- Cho bún vào bát sau đó cho thêm dọc mùng, cá rô xếp lên trên và chan ít nước lèo lên

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen