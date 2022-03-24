Hến, sò điệp xào thơm, trộn với bún và rau sống ăn siêu lạ. Thử ngay nhé!

BÚN SÒ ĐIỆP

Nguyên liệu:

1/2kg cồi sò điệp/hến

1 trái táo xanh/khế chua

1 cây xà lách, rau thơm, ngò rí

200gr giá

Hành phi

Đậu phộng rang tỏi ớt

2 củ hành tím

3 muỗng mắm ruốc đầy

Gia vị: đường, bột ngọt, tiêu, dầu màu điều, ớt trái

Cách làm:

- Sò điệp cắt bỏ túi phân và đường chỉ đen cho sạch, cắt nhỏ. Phi dầu màu điều rồi cho hành tím vào, cho sò điệp vào + chút hạt nêm + đường + bột ngọt + tiêu xào chín, rắc ít hành lá vào múc cái ra đĩa

- Nước xốt ruốc trộn bún: phần nước sò điệp + 3 muỗng canh mắm ruốc + 200ml nước lạnh + đường+ bột ngọt, đun sôi nêm nếm cho vừa khẩu vị, cắt thêm ớt tươi nếu thích

- Rau sống: cắt táo xanh thành sợi thả vô tô nước lã có vắt chanh để táo không bị thâm. Xà lách thái sợi, rau thơm cắt nhỏ, ngò rí cắt khúc, giá trụng sơ.

- Phi thơm hành phi và đậu phộng rang

- Cho bún vào tô, rau sống, giá, sò điệp, đậu phộng, hành phi, ớt tươi rồi chan nước ruốc lên trộn đều và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trương Diệu Thanh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-tron-so-diep-tron-mam-ruoc-doc-dao-huong-vi-kho-cuong-kho-quen-457779.html