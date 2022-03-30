Ghiền chả trứng trong cơm tấm thì xem ngay bí kíp này - Ăn với cơm trắng siêu đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 30/03/2022 18:24

Làm chả trứng không bị khô, thơm ngon, chan với ít nước mắm là đúng bài

CHẢ TRỨNG CƠM TẤM

Ghiền chả trứng trong cơm tấm thì xem ngay bí kíp này - Ăn với cơm trắng siêu đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300-500gr thịt nạc xay
  • 4 quả trứng gà +2 trứng vịt/ gà
  • Hành lá, 1 củ hành tím
  • Miến khô/ bún tàu
  • Mộc nhĩ
  • Gia vị: nước mắm, muối, đường, hạt nêm, tiêu và bột ngọt

Cách làm:

- Cắt nhuyễn hành lá, mộc nhĩ, miến ngâm mềm với nước lạnh sau đó cắt khúc nhỏ. 
- Cho thịt, hành lá, miến, mộc nhĩ vào trong tô lớn và bắt đầu nêm nếm gia vị.

  • 1.5-2 muỗng canh nước mắm
  • 1 muỗng cafe đường
  • 1/2-1 muỗng cafe muối
  • 1/2-1 muỗng cafe hạt nêm
  • 1/2 muỗng cafe bột ngọt 
Ghiền chả trứng trong cơm tấm thì xem ngay bí kíp này - Ăn với cơm trắng siêu đã thèm! - Ảnh 2

- Cho hỗn hợp ra khay để bắt đầu nướng
- Làm nóng lò trước từ 10-15 phút ở nhiệt độ 170 độ
- Dùng 1 khay lớn hơn, cho ít nước lọc vào sau đó đặt khay chả lên và nướng ở 170 độ từ 20-30 phút tuỳ theo lò.

Ghiền chả trứng trong cơm tấm thì xem ngay bí kíp này - Ăn với cơm trắng siêu đã thèm! - Ảnh 3

- Sau thời gian nướng hãy dùng tâm để kiểm tra xem hỗn hợp đã chín
- Sau khi chả chín, lấy lòng đỏ 2 trứng vịt khuấy đều và quét mặt chả. Tiếp tục nướng 170 độ thanh nhiệt trên cho đến khi mặt chả se lại

Ghiền chả trứng trong cơm tấm thì xem ngay bí kíp này - Ăn với cơm trắng siêu đã thèm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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