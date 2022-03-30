Ghiền chả trứng trong cơm tấm thì xem ngay bí kíp này - Ăn với cơm trắng siêu đã thèm!

Làm chả trứng không bị khô, thơm ngon, chan với ít nước mắm là đúng bài

CHẢ TRỨNG CƠM TẤM

Nguyên liệu:

300-500gr thịt nạc xay

4 quả trứng gà +2 trứng vịt/ gà

Hành lá, 1 củ hành tím

Miến khô/ bún tàu

Mộc nhĩ

Gia vị: nước mắm, muối, đường, hạt nêm, tiêu và bột ngọt

Cách làm:

- Cắt nhuyễn hành lá, mộc nhĩ, miến ngâm mềm với nước lạnh sau đó cắt khúc nhỏ.

- Cho thịt, hành lá, miến, mộc nhĩ vào trong tô lớn và bắt đầu nêm nếm gia vị.

1.5-2 muỗng canh nước mắm

1 muỗng cafe đường

1/2-1 muỗng cafe muối

1/2-1 muỗng cafe hạt nêm

1/2 muỗng cafe bột ngọt

- Cho hỗn hợp ra khay để bắt đầu nướng

- Làm nóng lò trước từ 10-15 phút ở nhiệt độ 170 độ

- Dùng 1 khay lớn hơn, cho ít nước lọc vào sau đó đặt khay chả lên và nướng ở 170 độ từ 20-30 phút tuỳ theo lò.

- Sau thời gian nướng hãy dùng tâm để kiểm tra xem hỗn hợp đã chín

- Sau khi chả chín, lấy lòng đỏ 2 trứng vịt khuấy đều và quét mặt chả. Tiếp tục nướng 170 độ thanh nhiệt trên cho đến khi mặt chả se lại

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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