Ghiền chả trứng trong cơm tấm thì xem ngay bí kíp này - Ăn với cơm trắng siêu đã thèm!

Làm chả trứng không bị khô, thơm ngon, chan với ít nước mắm là đúng bài
- Bún mọc sườn chua nước dùng thanh thanh, dịu nhẹ, ấm bụng cho bữa trưa!
- Khoai tây nghiền cho những tín đồ mê món béo ngậy, thơm lừng!
CHẢ TRỨNG CƠM TẤM
Nguyên liệu:
- 300-500gr thịt nạc xay
- 4 quả trứng gà +2 trứng vịt/ gà
- Hành lá, 1 củ hành tím
- Miến khô/ bún tàu
- Mộc nhĩ
- Gia vị: nước mắm, muối, đường, hạt nêm, tiêu và bột ngọt
Cách làm:
- Cắt nhuyễn hành lá, mộc nhĩ, miến ngâm mềm với nước lạnh sau đó cắt khúc nhỏ.
- Cho thịt, hành lá, miến, mộc nhĩ vào trong tô lớn và bắt đầu nêm nếm gia vị.
- 1.5-2 muỗng canh nước mắm
- 1 muỗng cafe đường
- 1/2-1 muỗng cafe muối
- 1/2-1 muỗng cafe hạt nêm
- 1/2 muỗng cafe bột ngọt
- Cho hỗn hợp ra khay để bắt đầu nướng
- Làm nóng lò trước từ 10-15 phút ở nhiệt độ 170 độ
- Dùng 1 khay lớn hơn, cho ít nước lọc vào sau đó đặt khay chả lên và nướng ở 170 độ từ 20-30 phút tuỳ theo lò.
- Sau thời gian nướng hãy dùng tâm để kiểm tra xem hỗn hợp đã chín
- Sau khi chả chín, lấy lòng đỏ 2 trứng vịt khuấy đều và quét mặt chả. Tiếp tục nướng 170 độ thanh nhiệt trên cho đến khi mặt chả se lại
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen